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Maçın ardından

- Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Bugün biraz daha fazla acı çektik- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı: "Oyuncularım yüzde 63 topla oynama oranıyla mücadele etti"

20 Nisan 2019 Cumartesi 22:23
Maçın ardından


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Bugün biraz daha fazla acı çektik." dedi.

Üzülmez, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında takımının İstanbulspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Sistem takımı olan beraber oynayan bir gruba karşı zor maçta kazandık." diye konuştu.

Alan kapatma konusunda doğru işler yaptıklarını ifade eden Üzülmez, "Değişikliklerden sonra orta sahayı kalabalık tutarak yakaladıkları pozisyonlar var. Çıkışlarda biraz dana dikkatli olsak maçı koparabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Hücuma çıkarken kaptırılan toplar sonucunda pozisyon verdiklerine dikkati çeken Üzülmez, şunları söyledi:

"Bireysel hatalar olabiliyor. Biz stres yaşarken İstanbulspor pozisyonu gereği rahat ve bu oyunlarına da yansıdı. Rakibimizi tebrik ediyorum. daha önce de söylemiştim acı çekmeden olmadığını, bugün biraz daha fazla acı çektik."

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı ise maçla ilgili değerlendirmesinde, "Oyuncularım yüzde 63 topla oynama oranıyla mücadele etti. Bu büyük bir başarı." dedi.

"Bunu da bizden başka bir takım başaramazdı." ifadesini kullanan Avcı, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız oyun planına daha çok sadık kaldı. Yapılması gereken her şeyi yaptılar, gerçekten çok iyi mücadele ettiler. 3 topumuz direkten döndü, bir tane de doksandan çıkartılan top var bunlar mazeret değil, üzülmedik. Bugün maçı kaybettik ama yenilmedik."


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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 22:23
  1. 30. hafta
  2. Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez
  3. İstanbulspor
  4. İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı
  5. Maçın ardından
  6. Spor Toto 1. Lig

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