



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçın adil bir sonuçla son bulduğunu söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Denizli, "Her rakibimiz durumları itibarıyla ya Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor ya da üst sıralara tırmanmaya çalışıyor. Bu da maçların zorluk derecesini arttırıyor." dedi.

Bursaspor karşısında maça kötü başladıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Daha sonra dengeli bir oyun ortaya koyduk. Öne geçtikten sonra farkı arttıracak pozisyonu da bulduk. Tabii Bursaspor'un pozisyonlarını da görmek lazım. Oyunun son dakikalarında kendi hatamızla 2 puan kaybettik. Ortaya adil bir sonuç çıktı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Mustafa Denizli, Bursaspor'un penaltı kazandığı pozisyonla ilgili soruya, "Penaltı pozisyonuna hakem çok yakındı. Hocamız öyle karar verdi. Diyecek bir şey yok. Öyle takdir etmişler." yanıtını verdi.





- Bakkal: "Oyunun hakkı galibiyetti"





Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, deplasmandan yenilmeden dönmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Maç boyunca hakimiyetin kendilerinde olduğunu belirten Bakkal, "Normalde pozisyon bile üretmekte zorlanan bir takımın, bu maçta en az 4-5 pozisyonu var. Hücum gücü en güçlü takımlara karşı hem durduruyor hem de atağa gidiyoruz. Oyuncularıma, buradan yürekli oyunla çıkacaklarını hep söyledim. Oyuncularım kendilerine yakışanı yaptı. 1 puanın ardından böyle konuşuyorum çünkü 1-0 geriye düşen takımın direnci, bana önümüzdeki haftalar için umut verdi." şeklinde konuştu.

Yeşil-beyazlı taraftarlara teşekkür eden Bakkal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lig bundan sonra daha çetin. Önemli olan buradan yenilmeden dönmekti. Oynadığımız oyunun hakkı galibiyetti ancak 1 puan alabildik. Kart sınırında olan oyuncularımızın cezalı duruma düşmemesi beni çok sevindirdi. Önemli olan rakip ceza sahasına gidebilmek. Bursaspor atmaya başladığı zaman, zaten bir daha önüne geçilmez bir takım olur. Sahamızdaki maçları kazanmamız lazım. Bundan sonra içeride en az 2 galibiyet alıp, dışardan da puanlar kazanmamız gerekiyor. Her şeyin değişeceği haftalara girdik. Her puanın çok önemi var."



