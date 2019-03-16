MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Akhisarspor'u 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Son 3 haftada aldığımız 2 beraberlik, Trabzonspor maçındaki geri dönüşümüz, Göztepe maçındaki başa baş mücadelemiz ve zor günler geçiren Akhisarspor maçında aldığımız bu galibiyet, ligin ilk yarısında izlediğimiz Kasımpaşa'nın dönüş sinyaliydi." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizli, her iki takım açısından de zor geçen bir mücadeleyi geride bıraktıklarını, müsabakaya iyi başlayıp öne geçmelerine rağmen, yaptıkları hataların neticesinde geriye düştüklerini söyledi.

Akhisarspor karşısında aldıkları galibiyetin, ligin kalan bölümü için önemli bir anlam ifade ettiğini dile getiren Denizli, "Son 3 haftada aldığımız 2 beraberlik, Trabzonspor maçındaki geri dönüşümüz, Göztepe maçındaki başa baş mücadelemiz ve zor günler geçiren Akhisarspor maçında aldığımız bu galibiyet, ligin ilk yarısında izlediğimiz Kasımpaşa'nın dönüş sinyaliydi." diye konuştu.

Denizli, lige milli maç arası nedeniyle ara verildiğini ve yaklaşık 20 gün maça çıkmayacaklarına işaret ederek, "Aslında lige verilen bu ara bizim gibi bu çizgiyi ve grafiği yakalayan takımlar için çok avantajlı bir durum değil. Biz Avrupa hedefi için mücadele ediyoruz. Ligin 5. sırasındaki takımdan bir puan gerideyiz. İçeride ve dışarıda oynadığımız maçlarla daha yukarılarda yer bulmak ve hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizli, ayrıca Egeli bir futbolsever olarak bölgenin takımlarını yakından takip ettiğini, Akhisarspor'un yaşadığı zor günler nedeniyle buruk bir galibiyet sevinci yaşadığını sözlerine ekledi.





- Kahyaoğlu: "Henüz hiçbir şey bitmiş değil"





Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ise maça kazanmak için çıktıklarını, rakiplerinin oyun olarak önlerine geçtiğini, zaman zaman oyun üstünlüğü olarak dalgalanmaların yaşandığı müsabakada, ikinci yarıda yaptıkları oyuncu değişiklikleriyle üstünlüğü ele aldıklarını belirtti.

Kahyaoğlu, takımının mağlup durumdayken geri dönüp öne geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Değişikliklerden sonra öne geçtik ve iyi de oynamaya başladık ama futbolun bir kuralı var. Yakaladıklarınızı atacaksınız. Biz bu fırsatları değerlendiremediğimiz için maçı kaybettik. Önümüzde oynayacağımız 8 maç daha var. Matematiksel olarak işimiz zorlaştı diyemem, henüz hiçbir şey bitmiş değil. Takımın mücadelesini herkes benim kadar görüyor. Elimizde iyi bir kadro var, gereken mücadeleyi vereceğiz."



