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Maçın ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman:- "Takımımdan memnunum. Zorlanıyoruz ama topun bizde kalmasına biraz daha fazla özen gösteriyoruz"- "Kısıtlı kadromuz oldu, zaman zaman sakatlık sorunlarıyla uğraştık ama takım olma yolunda oyuncularımız inanılmaz mesafe katettiler. Çalışıyorlar, şikayet etmiyorlar, gayret gösteriyorlar"

16 Mart 2019 Cumartesi 19:09
Maçın ardından

ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, takımından memnun olduğunu söyledi.

Ünal Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım açısından oldukça zor müsabaka olduğunu kaydetti.

Erzurumspor'un ve kendilerinin de kazanmaya ihtiyacı olan bir dönem olduğunu belirten Karaman, "Biz sevindik, Erzurumspor camiası üzüldü. Onlara bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum." dedi.

Karaman, sezon başından beri birçok zorluğu yaşadıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Kısıtlı kadromuz oldu, zaman zaman sakatlık sorunlarıyla uğraştık ama takım olma yolunda oyuncularımız inanılmaz mesafe katettiler. Çalışıyorlar, şikayet etmiyorlar, gayret gösteriyorlar. Camiamızın bugünlere gelmesinde inanılmaz duruş gösteriyorlar. Aynı şekilde camianın gerek saha içinde gerekse saha dışında sorunsuz bir şekilde yaşamını devam ettirilmesi noktasında başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Erzurumspor'un bundan sonraki müsabakalarda başarılı olacağına inandığını aktaran Karaman, "4-5 haftalık süreç içerisinde kendileri gibi sıkıntı yaşayan rakiplerle karşılaşacaklar." ifadesini kullandı.

Karaman, kendi takımı açısından stresli ortam içerisinden layıkıyla çıkmanın kendileri için sevindirici olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Takımımdan memnunum. Zorlanıyoruz ama topun bizde kalmasına biraz daha fazla özen gösteriyoruz. Tabii ki kalenizde de tehlike görebiliyorsunuz çünkü böyle oynamak beraberinde birçok riski de getiriyor. Ama şu ana kadar oyuncularımın göstermiş olduğu mücadele benim açımdan takdir edilecek bir boyutta."

Milli takıma kulüpten oyuncu gönderilmesiyle ilgili olarak ise Karaman, "İki genç arkadaşımızı A Milli Takımı'na gönderdik. Ümit Milli ile Genç Milli Takım'a gönderdiğimiz ve kendi ülkesine giden oyuncuyla toplamda 6 oyuncumuzu gönderdik. Umuyorum ki önümüzdeki dönem içerisinde bu sayı biraz daha artıracağız." diye konuştu.








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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:09
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Erzurum
  3. Maçın ardından
  4. Trabzonspor
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