KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildikleri karşılaşmaya ilişkin, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek Çaykur Rizespor'u tebrik etti.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor'u galibiyeti hak eden taraf olduğunu ve bu yüzden de kendilerin tebrik ettiğini söyledi.

Çaykur Rizespor'un son haftalarda karşılaşmalara öz güveni yüksek bir şekilde çıktığını vurgulayan Kocaman, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçında harcadığımız yüksek enerji takımımızın dengesini sonraki süreçte hem bozdu hem de fazlasıyla etkiledi. 6 maçtır kazanamayan takım olarak bu seriye son vermek amacıyla Çaykur Rizespor maçına çıktık. Ama Türkiye’nin en güzel stadyumlarından biri olan stadyumumuzun zemini oldukça kötü. Bu da pas yapmamızı ve oyunu istediğimiz gibi yönlendirmemizi engelledi. Bununla beraber ligin kaleye en hızlı giden takımı karşısında oyunun hemen başında yaptığımız hata sonucu kalemizde golü görmemiz öz güven kaybını tetikledi."

Kocaman, devre arasına girdiklerinde oyuncularla gerekli konuşmayı yaptığını ve ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle rakip kalede daha çok görünmeye başladıklarını söyledi.

Bütün müdahalelere rağmen golü bulamadıklarını ifade eden Kocaman, "Bize göre faul olan pozisyonun dönüşünde kalemizde ikinci golü gördük. Üzerine bir de Nejc Skubic'in kırmızı kart görmesiyle bizim adımıza maç bitti gibiydi. Bu dakikadan sonra bizim adımıza önemli olan en az hasarla maçı nasıl tamamlayabiliriz oldu. Kalan dakikalarda böyle geçti. Beklemediğimiz, ummadığımız bir mağlubiyet aldık. Çaykur Rizespor’u tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaman, son dönemlerde yaşadıkları sıkıntıları düzeltmek için 3 haftalık bir ara olduğunu vurgulayarak, "Bu arayı en iyi şekilde değerlendirip kalan maçlarımızı tamamlamak istiyoruz. Paolo Hurtado bu takıma katkı sağlasın diye alınmış bir oyuncu. Bugün 30 dakikalık bir süre aldı. Uzun bir sakatlıktan sonra sahalara döndü. Onun da katılımıyla lige verilen arayı da en iyi şekilde kullanıp kalan haftalarda kaleye daha çok giden, daha hızlı giden bir takım hüviyetine bürüneceğimize inanıyorum." diye konuştu.









- Teknik direktör Okan Buruk: "Konya'ya moralli geldik"





Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise Konya'ya, Atiker Konyaspor karşısından galibiyetle ayrılmayı hedefleyerek geldiklerini söyledi.

Son haftalarda takımın moralinin çok iyi olduğunu anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Bu galibiyetin ardından yukarıdaki grubu yakalamak istiyorduk. Konya'ya moralli geldik. Son haftalarda ve özellikle ikinci yarının başından itibaren devam eden çizgimiz bugün buradaki galibiyetle birlikte yeni hedefler koyma ve aşağıdan uzaklaşma anlamında bizim için çok önemliydi. Bunu da maçta istediğimiz oyunla ve attığımız gollerle kazanmayı bildik. Maça golle başlamamız hem bizi moral olarak yükseltti hem de 6 maçtır kazanamayan rakibimizin moralini biraz düşürdü. Rakibin çok önemli eksiklikleri vardı. İyi bir zamanda Konyaspor ile oynadığımızı söyleyebilirim."

Buruk, ikinci yarı Adis Jahovic'in maça girmesiyle rakip takımın çok fazla pozisyon bulmaya başladığını ve bu sayede tehlikeli ataklar bulduklarını belirtti.

Atiker Konyaspor'un beraberlik için çok çaba sarf ettiğini ancak ikinci golden sonra maçın mutlak galibi kendilerinin olduğunu belirterek, "Özellikle rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu galibiyetle birlikte sonraki haftalar için daha büyük hedefler çizme şansımız olur." diye konuştu.



