



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'e 2-1 yenilen Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Taşyürek, ilk yarının son anlarında yedikleri golle oyundan bir anlamda düştüklerini ifade etti.

Dar bir kadroyla mücadele ettiklerini aktaran Ahmet Taşyürek, "Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Oyunun gidişatı, başlangıcımız, yakaladığımız pozisyonlar, biraz da oyuncu bazındaki ciddiyetsizliğimiz buna sebep oldu. İlk yarıda maçı koparacakken son anlarda yediğimiz gol bizim direncimizi düşürdü. Denizli maçında da ilk yarı çok iyi oynadık. İlk yarı sahadaki biz değilmişiz gibi ikinci yarı performans düşüklüklerimiz ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Milli maç haftasındaki arayı iyi değerlendireceklerini anlatan Taşyürek, "İki forvetimi sahaya koyunca kulübede başka seçenek kalmıyor. İlk yarı sonuca gitseydik farklı olabilirdi. Kendi hatalarımızdan gol yedik. Kupada yarı finale takımın düşüşe geçmesi normal." diye konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Leandrinho'nun kaçırdığı net gol pozisyonuyla ilgili de konuşan Ahmet Taşyürek, şunları kaydetti:

"Orada topa vurursun dışarı çıkar, şut çekersin kaleci tutar ama öyle net bir pozisyonda öyle yapman arkadaşlarına haksızlık. Kulüp değerlerine uymayan bir davranış. Maçı koparacaktık, geldi bir pozisyon ve gol yedik. Leandrinho üzgün olduğunu söyledi. Bazen böyle şeyler oluyor."





- Mehmet Altıparmak: "Çok fazla havaya girmeyeceğiz"





Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, çok iyi oynayarak önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Kazanmayı hak ettiklerinin altını çizen Altıparmak, şu değerlendirmede bulundu:

"Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Çok ihtiyacımız vardı. İkinci yarı mükemmel bir oyun oynadık. Son iki maçı kazanmıştık. Bu sene ilk kez 3'te 3 yapıyoruz. Bu bizim için çok önemliydi. Rakiplerimizi yakaladık. İlk iki sırayla aramızdaki puan farkını düşürdük. Fikstür avantajı da artık bizimle. Milli takım araları herkes için iyidir. Ancak biz iyi gidiyoruz. Keşke milli takım arası olmasaydı. Sakatların dönmesiyle kalan maçların hepsini kazanarak yolumuza devam etmeliyiz."

İşler kötü gittiğinde herkesin aleyhlerinde konuştuğunu hatırlatan Mehmet Altıparmak, "Nasıl başladığına değil nasıl bittiğine bakalım demiştim. Deplasmanda kazandığımız maçlarla rakiplerimize üstünlük sağladık. Sezon sonunda belki ikili averajlar önemli olacak. Takım ritmini yakaladı. 2-3 haftadır neredeyse aynı kadroyla oynuyoruz. Sadece bir maç kazandık. Çok fazla havaya girmeyeceğiz. Mayıs ayında şampiyon olunca son sözü ben söyleyeceğim." şeklinde konuştu.

Sezonun devre arasında takıma katılan Moussa Sow'un da performansını değerlendiren Mehmet Altıparmak, "Eski formunda değil. Ancak bize enerji veriyor. Sahada olması bile yeterli. Elinden geleni yapıyor. Takıma ağabeylik yapıyor. Özel olarak da çalışıyor. Benim için saha içi ne kadar önemliyse dışı da önemli." diyerek sözlerini tamamladı.