0553 313 94 23

Maçın ardından

- Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek:- "İlk yarı sonuca gitseydik farklı olabilirdi. Kendi hatalarımızdan gol yedik"- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:- "Bu sene ilk kez 3'te 3 yapıyoruz. Bu bizim için çok önemliydi. Rakiplerimizi yakaladık"

16 Mart 2019 Cumartesi 16:40
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'e 2-1 yenilen Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Taşyürek, ilk yarının son anlarında yedikleri golle oyundan bir anlamda düştüklerini ifade etti.

Dar bir kadroyla mücadele ettiklerini aktaran Ahmet Taşyürek, "Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Oyunun gidişatı, başlangıcımız, yakaladığımız pozisyonlar, biraz da oyuncu bazındaki ciddiyetsizliğimiz buna sebep oldu. İlk yarıda maçı koparacakken son anlarda yediğimiz gol bizim direncimizi düşürdü. Denizli maçında da ilk yarı çok iyi oynadık. İlk yarı sahadaki biz değilmişiz gibi ikinci yarı performans düşüklüklerimiz ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Milli maç haftasındaki arayı iyi değerlendireceklerini anlatan Taşyürek, "İki forvetimi sahaya koyunca kulübede başka seçenek kalmıyor. İlk yarı sonuca gitseydik farklı olabilirdi. Kendi hatalarımızdan gol yedik. Kupada yarı finale takımın düşüşe geçmesi normal." diye konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Leandrinho'nun kaçırdığı net gol pozisyonuyla ilgili de konuşan Ahmet Taşyürek, şunları kaydetti:

"Orada topa vurursun dışarı çıkar, şut çekersin kaleci tutar ama öyle net bir pozisyonda öyle yapman arkadaşlarına haksızlık. Kulüp değerlerine uymayan bir davranış. Maçı koparacaktık, geldi bir pozisyon ve gol yedik. Leandrinho üzgün olduğunu söyledi. Bazen böyle şeyler oluyor."


- Mehmet Altıparmak: "Çok fazla havaya girmeyeceğiz"


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, çok iyi oynayarak önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Kazanmayı hak ettiklerinin altını çizen Altıparmak, şu değerlendirmede bulundu:

"Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Çok ihtiyacımız vardı. İkinci yarı mükemmel bir oyun oynadık. Son iki maçı kazanmıştık. Bu sene ilk kez 3'te 3 yapıyoruz. Bu bizim için çok önemliydi. Rakiplerimizi yakaladık. İlk iki sırayla aramızdaki puan farkını düşürdük. Fikstür avantajı da artık bizimle. Milli takım araları herkes için iyidir. Ancak biz iyi gidiyoruz. Keşke milli takım arası olmasaydı. Sakatların dönmesiyle kalan maçların hepsini kazanarak yolumuza devam etmeliyiz."

İşler kötü gittiğinde herkesin aleyhlerinde konuştuğunu hatırlatan Mehmet Altıparmak, "Nasıl başladığına değil nasıl bittiğine bakalım demiştim. Deplasmanda kazandığımız maçlarla rakiplerimize üstünlük sağladık. Sezon sonunda belki ikili averajlar önemli olacak. Takım ritmini yakaladı. 2-3 haftadır neredeyse aynı kadroyla oynuyoruz. Sadece bir maç kazandık. Çok fazla havaya girmeyeceğiz. Mayıs ayında şampiyon olunca son sözü ben söyleyeceğim." şeklinde konuştu.

Sezonun devre arasında takıma katılan Moussa Sow'un da performansını değerlendiren Mehmet Altıparmak, "Eski formunda değil. Ancak bize enerji veriyor. Sahada olması bile yeterli. Elinden geleni yapıyor. Takıma ağabeylik yapıyor. Özel olarak da çalışıyor. Benim için saha içi ne kadar önemliyse dışı da önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:40
  1. ahmet taşyürek
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Mehmet Altıparmak
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. Ümraniyespor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azınlık cemaatlerinden terör saldırısına kınama
    1. Azınlık cemaatlerinden terör..
    2. Nefret manifestosunun önce..
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Akhisarspor-Kasımpaşa: 1-1 (İlk yarı)
    5. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    6. Bakan Dönmez açıkladı! "Batıda ne..
    7. Duvarı delip motosikleti çalan zanlı..
    8. TBB üyeleri Göbeklitepe'yi ziyaret etti
    9. "104 yıl önceki işgalci ruhu..
    10. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası..
    11. Elektrik kablosuna takılan martı 7..
    12. Diyarbakır’da bahçe duvarı çöktü
    13. Potada İstanbul Üniversitesi küme düştü
    14. Bakan Varank: İstihdamı, üretimi var..
    15. Ego ve kibir tavan yaptı! ‘Herkes..
    16. Efkan Ala:Bilecik son 15 yılda 6 kat..
    17. Kuzey Marmara Otoyolu..
    18. Terör saldırısında 3 yaşında şehit oldu
    19. Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi..
    20. Yarın Ankara'da kar yağacak mı? Ankara..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler