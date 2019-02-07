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Maçın ardından

- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: "Takım bütünlüğü ve öz güvenimiz çok iyiydi. Hem tempo yaptık hem de üretkenliğimizi devam ettirdik. Maçta farkımız, girdiğimiz pozisyonları neticelendirmemiz oldu"- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: "Üretmede ve sonuca gitmekte zorluk yaşıyoruz. Zorlu bir rövanş maçı bizi bekliyor. Akhisarspor, oldukça iyi bir takım"

07 Şubat 2019 Perşembe 23:50
Maçın ardından


MANİSA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Takım bütünlüğü ve öz güvenimiz çok iyiydi." dedi.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arslan, takım olarak ortaya koydukları oyundan memnun olduğunu belirtti.

Önemli bir rakibe karşı kazandıklarını aktaran Arslan, şunları söyledi:

"Oynadığımız oyuna tarafsız olarak bakılacak olursa ligde son sırada olacak bir takım değil, üst sıralara oynayan bir takım olduğumuz düşünülür. Yaşadığımız şanssızlıkların hepsi bir arada oldu. Bir türlü oyuncularım kendi mevkilerinde oynayamadı. Bunlara rağmen takım bütünlüğü ve öz güvenimiz çok iyiydi. Hem tempo yaptık hem de üretkenliğimizi devam ettirdik. Bugünkü maçta farkımız, girdiğimiz pozisyonları neticelendirmemiz oldu."

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden Arslan, Miguel Lopes ve Güray Vural'ın maçta sakatlandığını, bu futbolcuların durumlarının yarın yapılacak kontrollerin ardından belli olacağını sözlerine ekledi.


- Denizli: "Sonuca gitmekte zorluk yaşıyoruz"


Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, müsabakada sonuca gitmekte zorluk yaşadıklarını, zorlu bir rövanş maçının kendilerini beklediğini dile getirdi.

Zor bir gece geçirdiklerini aktaran Denizli, Akhisarspor'un iyi bir oyunla sahadan galip ayrıldığını kaydetti.

Denizli, bireysel hatalarla goller yediklerini, son dakikalarda buldukları golün rövanş için önemli olduğunu ifade etti.

Kolay gol atamadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "İlk yarıda farklı bir görüntümüz vardı, üretmede ve sonuca gitmekte zorluk yaşıyoruz. Zorlu bir rövanş maçı bizi bekliyor. Akhisarspor, oldukça iyi bir takım ve neticede geçen yılın kupa şampiyonu. İkinci maç güzel ve her türlü sonuca açık olacak." diye konuştu.

Mustafa Denizli, Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transferinin ardından ileri uçta zorluk yaşayıp yaşamadıklarıyla ilgili soru üzerine, "Diagne, bizim için önemliydi. Etkiliydi, onun performansı çevresini de etkiliyordu. Yeni bir düzen kurmak ve aynı çizgiye ulaşmak kolay değil. Onun boşluğunu telafi etmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 23:50
  1. Akhisarspor
  2. Cihat Arslan
  3. Futbol
  4. Kasımpaşa
  5. Mustafa Denizli
  6. Ziraat Türkiye Kupası

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