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Maçın ardından

- Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü:"İyi oynamadık ama kazanmak güzel"- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak:"Acı bir mağlubiyet oldu"

01 Şubat 2019 Cuma 21:35
Maçın ardından


ANKARA (AA) - Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Balıkesirspor Baltok karşısında iyi oynamadıklarını ancak kazanmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Osman Özköylü, "İyi oynamadık ama kazanmak güzel. Benim istediğim oyun bu değildi. Bugünkü oyun bizi memnun etmedi." dedi.

"Kazanmak önemliydi." diyen Özköylü şunları söyledi:

"İyi bir rakibe karşı oynadık. Bize karşı iyi önlemler almışlar. 1-2 tane tehlikeli pozisyonları oldu. Rakibe çok fazla top verdik. İkinci yarı beklentimizin uzağında bir oyun oldu. Hep savunma yapan bir takım görüntüsü verdik. Pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Bu oyucular takdir edilmesi gereken oyuncular. Bunların da kötü oynamaya hakkı var. İyi mücadele ettiler, bize üç puanı kazandırdılar. Rakibi de tebrik ediyorum."


- Balıkesirspor cephesi


Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Osmanlıspor karşısındaki 1-0 yenilginin acı bir mağlubiyet olduğunu söyledi.

Bulak, "Oyunun kontrolü elimizde olan bir başlangıç yaptık. Pas yüzdemiz ve oyun anlayışımız iyiydi. Çok talihsiz bir gol yedik. Can yakıcı bir dakikada gol yedik. Acı bir mağlubiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor'u tebrik eden Giray Bulak, "Bizim Cumali ile direkten dönen topumuz vardı. Rakibin kenar kulübesi oyunda derinlik oluşturuyor. 12-13 kişilik kadroyla hamle yapmadan oyunu bitirebilmek çok zor. Rakibin hatırlayacağı gol pozisyonu yok ama 1-0 kazandılar tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.




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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 21:35
  1. Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak
  2. Futbol
  3. Maçın ardından
  4. Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü

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