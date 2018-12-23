ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, yenilgiden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Yılmaz Vural, Gençlerbirliği'ne 3-2 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak zorunda oldukları maçı kaybettiklerini belirtti.

Maç öncesinde rakipleriyle aralarındaki puan farkının açılmaması, birincilik ve ikincilik şanslarını zora sokmamaları gerektiğinin bilincinde olarak maça çıktıklarını kaydeden Vural, şunları söyledi:

"Maalesef hücumda bir türlü çoğalamıyoruz. Bu maçta da bunun sıkıntısını yaşadık. Bizim attığımız ikinci golden sonra rakibin savunmaya çekildiği oyunda bastırmamız sonuç vermeyince 3-2 kaybetmiş olduk."

Vural, sezonun ikinci yarısına yeni yapılanma içerisinde başlayacaklarını belirterek, bunun için yerli ve yabancı oyuncu transferi yapmayı planladıklarını bildirdi.





- Gençlerbirliği cephesi





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise adına yakışır bir maç olduğunu ifade ederek, karşılaşmada her iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini vurguladı.

Oyuna 1-0 mağlup başladıklarını ancak daha sonra toparlandıklarını dile getiren Sözeri, şöyle konuştu:

"Oyunun tamamına yakınını biz daha iyi oynadık diyebiliriz. Çünkü oyuncularımın son dört haftadır fiziksel kalitenin yanında oyunsal kaliteyi de sahaya yansıttıklarını düşünüyorum. Bu bize hem güzel futbol hem de pozisyonlar getiriyor. Girdiğimiz pozisyonları bugün biraz daha fazla değerlendirdik. Yılmaz hocayı da kutlamak lazım, takımını çok iyi hazırlamış. Çok zorladılar, çok iyi mücadele ettiler."

Sözeri, rakipleriyle aradaki puan farkını koruma hedeflerine de ulaştıklarını sözlerine ekledi.