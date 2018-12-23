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Maçın ardından

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: - "Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi. Oyunun belirli bölümlerinde bizim öne gitmemizi engelledi. Bu arkadaşın performansını bu anlamda iyi bulmadım"- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:-"Bursaspor çok zor bir deplasman. Taraftarı çok iyi destekliyor, biz istediğimizi elde ettik. Yolumuza devam ediyoruz. Bu yılı güzel bir şekilde bitirdik"

23 Aralık 2018 Pazar 19:44
Maçın ardından

BURSA (AA) - Spor Toto 1. Ligin 17. haftasında kendi evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, maçı yöneten hakemin oyunu etkilediğini iddia etti.

Aybaba, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada iyi oynadıklarını söyledi.

Çok mücadele ettiklerini belirten Aybaba, şöyle konuştu:

"Rakibe pozisyon vermedik. Anlık hatadan gol yedik. Futbolda şans faktörü var. Oyunun bir yerde size dönmesi lazım, biz döndüremedik. Oyuncular çok mücadele ediyor. Küçük eksikler var. Anlık yapabileceğimiz şeyleri yapamıyoruz. Keşke 3 puanla bitirerek keyfini alsaydık. Bu kadronun yaptığı işlerden memnunum ama puan sıralamasından memnun değilim. 4-5 maçı kazanabilirdik. İkinci yarı daha çok çalışacağız. Takıma transferle ilgili çalışmalar yapacağız. İkinci yarıya daha iyi hazırlanacağız. VAR'la ilgili yorum yapmıyoruz artık. Kamuoyunda tartışılıyor. Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi. Oyunun belirli bölümlerinde bizim öne gitmemizi engelledi. Bu arkadaşın performansını bu anlamda iyi bulmadım."


- Evkur Yeni Malatyaspor cephesi


Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da ilk yarıya iyi başladıklarını belirtti.

İlk yarının sonunda kendi hataları nedeniyle basit bir gol yediklerini dile getiren Bulut, "Geriye düştük ama ikinci yarıya müthiş bir dönüş yaptık, golümüzü bulduk. İkinci yarıda baskılı oynamak istedik, kazandığımız topu iyi değerlendirdik. Güzel bir gol oldu. Daha sonra yakaladığımız topları hücum anlamında iyi değerlendirmiş olsaydık ikinci golü de bulabilirdik. Defans anlamında iyi çalıştık, hücumu biraz daha düzene koyabilirdik ama Bursaspor çok zor bir deplasman. Taraftarı çok iyi destekliyor, biz istediğimizi elde ettik. Yolumuza devam ediyoruz. Bu yılı güzel bir şekilde bitirdik." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:44
  1. Bursa
  2. Bursaspor
  3. Erol Bulut
  4. Evkur Yeni Malatyaspor
  5. Maçın ardından
  6. Samet Aybaba

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