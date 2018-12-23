THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Maçın ardından

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Bu maçta galibiyet alabilirdik. Bugün top bizi fazla istemedi"- "Eskişehirspor bırak futbolculara para vermeyi, günlük yaşamı sürdüremeyecek durumda. 2019 yılına inşallah hepimiz umutlu gireriz"- Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "Eskişehirspor'dan alınan bir puan önemli"

23 Aralık 2018 Pazar 19:28
Maçın ardından

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Bu maçta galibiyet alabilirdik. Bugün top bizi fazla istemedi." dedi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahadaki iyi sonuçlara devam etmek istediklerini ancak bu maçta sahadan bir puanla ayrıldıklarını kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında sahada ne yaptıklarını iyi bildiklerini anlatan Çapa, şöyle konuştu:

"Doğru zamanda, ilk devrede golü bulduk. İkinci yarıda daha baskılı oynamak istiyorduk. Rakibin yaptığı oyuncu değişikliği ikinci devrede dengemizi bozdu. 1-1'den sonra rahatladık. Bu maçta galibiyet alabilirdik. Bugün top bizi fazla istemedi. Üzüldüğümüz bir karşılaşma oldu. Oyun olarak iyiydik. Bütün genç kardeşlerime ve evlatlarıma teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki onlara bir şeyler katmışızdır. 2018 yılı Eskişehir ve Eskişehirspor için futbol adına acılı ve sancılı bir yıl oldu. İcra kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son iki ay gece gündüz demeden çalıştılar. Kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Eskişehirspor bırak futbolculara para vermeyi, günlük yaşamı sürdüremeyecek durumda. 2019 yılına inşallah hepimiz umutlu gireriz."

Çapa, ilk yarıda hedefledikleri puanı tutturduklarını dile getirerek, "Devre arasına kadar burada kalacağımı söylemiştim. Kendi adıma verdiğim sözü tuttum. Devam edip etmemeyle ilgili bir açıklama yapmam, şu anda doğru değil. Buraya gelirken kağıda değil, gönlümüze imza attık." ifadelerini kullandı.


- Karafırtınalar: "Penaltı kararı hatalıydı"


Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar da mücadeleden dolayı iki takımı da kutladı.

Her iki takımın da üst düzeyde mücadele örneği sergilediğini vurgulayan Karafırtınalar, "Maç, iki takıma da gidip geldi. Penaltı olmayan bir pozisyonda geriye düştük. Dinamik bir takımla oynadık. Geriden gelmek kolay değildi. Oyuncularımı kutluyorum. Galibiyeti hak ediyorduk. Sonlara doğru puan da kaybedebilirdik. Eskişehirspor'dan alınan bir puan önemli. Penaltı kararı hatalıydı." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:28
  1. Boluspor
  2. Eskişehir
  3. Eskişehirspor
  4. Fuat Çapa
  5. Futbol
  6. Maçın ardından
  7. Sait Karafırtınalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    2. 5 keçiyi çalan 2 şüpheli jandarma..
    3. Mısır yönetimine "gözaltındaki..
    4. Sulama kanalına uçan otomobilde ölü..
    5. Kral Selman'ın üvey ağabeyi son..
    6. "Kamp Liderliği Eğitimi" başvuruları..
    7. Eğlence mekanında ruhsatsız silahlar..
    8. Fethiye'de uyuşturucu operasyonu
    9. Maçın ardından
    10. Destici'den Netanyahu'ya anladığı..
    11. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    12. Tankların vanaları çalındı, İstanbul'u..
    13. Diyarbakır'da teröristlerin kullandığı..
    14. Sakarya'da sığırcıklardan görsel şölen
    15. Tüm zamanların en çok satan telefon..
    16. İşte Endonezya'daki felaketten geriye..
    17. Bosna Hersek'teki "Uluslararası..
    18. İngilizler onun peşinde: Bulana 350..
    19. Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama
    20. Pancar yüklü kamyon dereye uçtu, 1 ölü
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek