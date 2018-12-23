ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Bu maçta galibiyet alabilirdik. Bugün top bizi fazla istemedi." dedi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahadaki iyi sonuçlara devam etmek istediklerini ancak bu maçta sahadan bir puanla ayrıldıklarını kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında sahada ne yaptıklarını iyi bildiklerini anlatan Çapa, şöyle konuştu:

"Doğru zamanda, ilk devrede golü bulduk. İkinci yarıda daha baskılı oynamak istiyorduk. Rakibin yaptığı oyuncu değişikliği ikinci devrede dengemizi bozdu. 1-1'den sonra rahatladık. Bu maçta galibiyet alabilirdik. Bugün top bizi fazla istemedi. Üzüldüğümüz bir karşılaşma oldu. Oyun olarak iyiydik. Bütün genç kardeşlerime ve evlatlarıma teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki onlara bir şeyler katmışızdır. 2018 yılı Eskişehir ve Eskişehirspor için futbol adına acılı ve sancılı bir yıl oldu. İcra kurulundaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son iki ay gece gündüz demeden çalıştılar. Kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Eskişehirspor bırak futbolculara para vermeyi, günlük yaşamı sürdüremeyecek durumda. 2019 yılına inşallah hepimiz umutlu gireriz."

Çapa, ilk yarıda hedefledikleri puanı tutturduklarını dile getirerek, "Devre arasına kadar burada kalacağımı söylemiştim. Kendi adıma verdiğim sözü tuttum. Devam edip etmemeyle ilgili bir açıklama yapmam, şu anda doğru değil. Buraya gelirken kağıda değil, gönlümüze imza attık." ifadelerini kullandı.





- Karafırtınalar: "Penaltı kararı hatalıydı"





Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar da mücadeleden dolayı iki takımı da kutladı.

Her iki takımın da üst düzeyde mücadele örneği sergilediğini vurgulayan Karafırtınalar, "Maç, iki takıma da gidip geldi. Penaltı olmayan bir pozisyonda geriye düştük. Dinamik bir takımla oynadık. Geriden gelmek kolay değildi. Oyuncularımı kutluyorum. Galibiyeti hak ediyorduk. Sonlara doğru puan da kaybedebilirdik. Eskişehirspor'dan alınan bir puan önemli. Penaltı kararı hatalıydı." diye konuştu.