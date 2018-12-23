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Maçın ardından

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü:- "Artık ikinci yarıda yapacağımız transferler ve takıma yapacağımız katkılarla daha da güçlü kadroyla yarışın içinde olacağız"- Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan:- "Osmanlıspor'u aldıkları 3 puandan dolayı tebrik ederim. Daha fırsatçıydılar. Bizim de pozisyonlarımız var ama gol yapamadık"

23 Aralık 2018 Pazar 19:11
Maçın ardından

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Ligin 17. Haftasında Adanaspor ile oynadığı maçı 3-1 kazanan Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek istediklerini söyledi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki iyi ekibin karşılaştığını söyledi.

Karşılaşmanın genelinde kendilerinin daha çok topla oynamaya ve pozisyon üretmeye çalıştığını anlatan Özköylü, "Daha çok rakibin kapalı savunmasını açmaya çalışan bizdik. Ama onlar bizim bu dakikalarda yapacağımız hataları bekliyorlardı. Nitekim birkaç hata yaptık. Kalemizde gol de görebilirdik." diye konuştu.

Özköylü, karşılaşmanın ikinci yarısında attıkları golden sonra rakiplerinin de risk alarak atak yapmaya çalıştığını dile getirerek, "Sonuç 3-1'lik bir galibiyet lehimize oldu. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Özelikle son 6 haftada ortaya koyduğumuz kazanma duygusu, mücadele ve alınan sonuçlar bizim adımıza çok önemli. Bu süreçte oyuncu arkadaşlarımız çok büyük gayret göstererek özveride bulundular." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk yarısında geldikleri noktanın güzel olduğunu belirten Özköylü, şunları kaydetti:

"Artık ikinci yarıda yapacağımız transferler ve takıma yapacağımız katkılarla daha da güçlü kadroyla yarışın içinde olacağız. Bu konuda çalışmalarımız da yapılacak. İkinci yarıda hem ligin çok zor geçeceğini hem de Osmanlıspor'un da bu ligin içinde en önemli takımlardan biri olacağını söyleyebilirim."


- Adanaspor cephesi


Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan da sezonun ilk yarısının son karşılaşmasını oynadıklarını anımsatarak, "Bu maçta, arayı düşünerek oynayan futbolcular da vardı. Fakat takımımızda görev alan futbolcuların hepsini kutluyorum. İyi bir futbol seyrettirdiler. Netice ne kadar iyi olmasa da oynanan futbol bana ilerisi için umut verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Adanasporlu futbolcuların zor şartlarda mücadele ettiğine işaret eden Demirbakan, "İkinci devrede de inşallah aynı sorumlulukla, aynı bilinçle iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Üst sıralara çıkarız inancındayım. Osmanlıspor'u aldıkları 3 puandan dolayı tebrik ederim. Daha fırsatçıydılar. Bizim de pozisyonlarımız var ama gol yapamadık." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:11
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