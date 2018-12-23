



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, maçı kazanmayı çok arzu ettiklerini söyledi.

Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, berabere kaldıkları için üzüntülü olduklarını belirterek, "Adam paylaşımından dolayı bir anda gol yedik ancak oyuna tekrar müdahil olduk ve durumu eşitledik. İştahımız, oyunumuz ve mücadelemiz çok ön plandaydı." dedi.

Özdilek, rakibin ön tarafta çok etkili futbolcularının olduğunu ifade ederek, "Bu oyuncularla bizi zora sokacaklarını biliyorduk. İlk devre hiç beklemediğimiz bir anda duran topun sekmesinden ve adam paylaşımında yaşadığımız sıkıntı sonucu gol yedik. Ama ilk yarının sonunda durumu eşitledik." diye konuştu.

Maçın ikinci yarısında çok etkili futbol oynadıklarını dile getiren Özdilek, şunları kaydetti:

"İkinci yarı tek kale halinde geçen müsabaka oynadık. Şut ve orta denedik, pozisyon ürettik. Ben oyuncularımı ve bizi destekleyen seyircilerimizi kutluyorum. Müthiş bir atmosferde takıma inandıklarını gösterdiler. Takım da sahadaki oyunuyla bu işin içinde olacağını çok net bir şekilde gösterdi. Hepimiz çok istedik ilk yarıyı 18 puanda bitirmeyi ama en azından yukarıdaki grupla aramızda çok büyük bir farkın olmadığı ortada. Dolayısıyla oyuncularımı tebrik ediyorum."





- Karaman: "Farklı bir maç yaşadık"





Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise deplasmanda zor bir maç oynadıklarını söyledi.

Karaman, ilk yarıda her iki takımın da birbirini denediğini dile getirerek, "Farklı bir maç yaşadık. 90 dakika ve uzatmalarla maçı iki üç bölüme ayırabiliriz. İlk 45 dakikada iki takım da hem birbirini denedi hem de kontrollü oynadı. Gol sonrasında tartışmaya girmememiz gerekiyordu golü attıktan sonra geri çekilseydik oyun 7 dakika uzamayacaktı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı baskı yaşadıklarını vurgulayan Karaman, taraftarın da bu baskıda önemli katkısının olduğunu kaydetti.

Karaman, şöyle devam etti:

"55 ila 70. dakikalarda müthiş bir baskı yedik. Ama o baskıdan sonra çok net pozisyon vermemeye çalıştık. Sol kanattan ortalar geldi ama boş alan bırakmadık. Varela'nın oyuna girmesiyle baskı yediğimiz dakikalarda çok net pozisyona girdik. Ondan sonra oyun biraz daha dengelendi ve top bizde kalmaya başladı. Son 15 dakika içinde iyi savunma yaptık ve belki de 15-20 antrenman yapsanız böyle bir savunmayı ancak yapabilirsiniz."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çok tempolu bir maç oynadığına işaret eden Karaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erzurumspor çok tempolu oynadı ve uzatma bölümlerinde pozisyon verdik. Bu bence en net pozisyondu. Topu içeri kesseler ve iyi bir vuruş olsaydı gol olabilirdi. Bizim de hatalarımız nedeniyle rakip net pozisyonlar yakaladı. Genele baktığımızda zor bir deplasman oldu. Erzurumspor devre arasında mutlaka takviyeler yapacaktır ve lige renk katacaktır. Bunu taraftarıyla verdiği mücadeleyle gördük."



