THY / M&S Yeni Üyelik Kampanyası
0553 313 94 23

Maçın ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:"Adam paylaşımından dolayı bir anda gol yedik ancak oyuna tekrar müdahil olduk ve durumu eşitledik. İştahımız, oyunumuz ve mücadelemiz çok ön plandaydı"- Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:"İlk 45 dakikada iki takım da hem birbirini denedi hem de kontrollü oynadı"

23 Aralık 2018 Pazar 17:31
Maçın ardından


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile sahasında 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, maçı kazanmayı çok arzu ettiklerini söyledi.

Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, berabere kaldıkları için üzüntülü olduklarını belirterek, "Adam paylaşımından dolayı bir anda gol yedik ancak oyuna tekrar müdahil olduk ve durumu eşitledik. İştahımız, oyunumuz ve mücadelemiz çok ön plandaydı." dedi.

Özdilek, rakibin ön tarafta çok etkili futbolcularının olduğunu ifade ederek, "Bu oyuncularla bizi zora sokacaklarını biliyorduk. İlk devre hiç beklemediğimiz bir anda duran topun sekmesinden ve adam paylaşımında yaşadığımız sıkıntı sonucu gol yedik. Ama ilk yarının sonunda durumu eşitledik." diye konuştu.

Maçın ikinci yarısında çok etkili futbol oynadıklarını dile getiren Özdilek, şunları kaydetti:

"İkinci yarı tek kale halinde geçen müsabaka oynadık. Şut ve orta denedik, pozisyon ürettik. Ben oyuncularımı ve bizi destekleyen seyircilerimizi kutluyorum. Müthiş bir atmosferde takıma inandıklarını gösterdiler. Takım da sahadaki oyunuyla bu işin içinde olacağını çok net bir şekilde gösterdi. Hepimiz çok istedik ilk yarıyı 18 puanda bitirmeyi ama en azından yukarıdaki grupla aramızda çok büyük bir farkın olmadığı ortada. Dolayısıyla oyuncularımı tebrik ediyorum."


- Karaman: "Farklı bir maç yaşadık"


Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise deplasmanda zor bir maç oynadıklarını söyledi.

Karaman, ilk yarıda her iki takımın da birbirini denediğini dile getirerek, "Farklı bir maç yaşadık. 90 dakika ve uzatmalarla maçı iki üç bölüme ayırabiliriz. İlk 45 dakikada iki takım da hem birbirini denedi hem de kontrollü oynadı. Gol sonrasında tartışmaya girmememiz gerekiyordu golü attıktan sonra geri çekilseydik oyun 7 dakika uzamayacaktı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı baskı yaşadıklarını vurgulayan Karaman, taraftarın da bu baskıda önemli katkısının olduğunu kaydetti.

Karaman, şöyle devam etti:

"55 ila 70. dakikalarda müthiş bir baskı yedik. Ama o baskıdan sonra çok net pozisyon vermemeye çalıştık. Sol kanattan ortalar geldi ama boş alan bırakmadık. Varela'nın oyuna girmesiyle baskı yediğimiz dakikalarda çok net pozisyona girdik. Ondan sonra oyun biraz daha dengelendi ve top bizde kalmaya başladı. Son 15 dakika içinde iyi savunma yaptık ve belki de 15-20 antrenman yapsanız böyle bir savunmayı ancak yapabilirsiniz."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çok tempolu bir maç oynadığına işaret eden Karaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erzurumspor çok tempolu oynadı ve uzatma bölümlerinde pozisyon verdik. Bu bence en net pozisyondu. Topu içeri kesseler ve iyi bir vuruş olsaydı gol olabilirdi. Bizim de hatalarımız nedeniyle rakip net pozisyonlar yakaladı. Genele baktığımızda zor bir deplasman oldu. Erzurumspor devre arasında mutlaka takviyeler yapacaktır ve lige renk katacaktır. Bunu taraftarıyla verdiği mücadeleyle gördük."


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:31
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Hikmen Karaman
  3. Kayserispor
  4. Mehmet Özdilek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil alacaklar dikkat! 31 Aralık son gün
    1. Otomobil alacaklar dikkat! 31 Aralık..
    2. Bursa'da cenazeden dönenleri taşıyan..
    3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    4. Ordu'da eşi tarafından bıçaklanan..
    5. Maçın ardından
    6. Cüneyt Kosal son yolculuğuna uğurlandı
    7. Kayınpederinin aracı ile iş yerini..
    8. İranlı milletvekilinden..
    9. Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili..
    10. Ordu'da çöpte parçalanmış erkek çocuk..
    11. Kalın'dan teröristbaşına: İzle ve..
    12. "Kaşıkçı'nın son dönemi Suudi..
    13. Bağdat'taki "ABD işgalinden kalma..
    14. Telesiyej arızalanınca saatlerce asılı..
    15. Suriyeli Peşmergeler ile terör örgütü..
    16. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar..
    17. Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    18. Erdoğan'dan anlamlı Twitter paylaşımı
    19. Fenerbahçe kafilesi Antalya'da
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak