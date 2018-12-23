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Maçın ardından

- Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "Ligde ilk yarıyı güzel bir yerde bitiriyoruz"- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak: "İnşallah ligde ikinci yarıya daha iyi hazırlanıp, daha iyi işler yapacağız"

23 Aralık 2018 Pazar 16:54
Maçın ardından

HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, ligin ilk yarısını güzel bir yerde bitirdiklerini söyledi.

İlhan Palut, Balıkesirspor Baltok'u 3-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları üç puanla ligin ikinci yarısına daha umutlu baktığını belirtti.

İki takımın oyuncularını zor saha şartlarına rağmen gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik eden Palut, şunları kaydetti:

"Maça golle başladık. Bizim için büyük bir avantajdı. Ondan sonra 37. dakikada da 3-0'ı yakaladık. Bu arada rakibe duran toplar hariç pozisyon vermedik. Kornerlerde, duran toplarda etkili olabilen bir takımdı. Onları da atlatmayı bildik çok şükür. İkinci yarı rakibin yine net pozisyonu yoktu. Tabii ki maça asılmak istediler ama biz de çok daha net pozisyonlar bulduk. Skoru da artırabilirdik. Son hafta itibarıyla güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımın mücadelesi ve Allah'ın yardımı ile ligde ilk yarıyı güzel bir yerde bitiriyoruz. Daha iyi de olabilirdi ama ikinci yarı için bize umut veriyor."


- Bulak: "Ligde ikinci yarı daha iyi işler yapacağız"


Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak ise zor saha şartlarının rakip için avantaja dönüştüğünü ifade etti.

Maçta erken bir gol yediklerini belirten Bulak, "Böyle zeminlerin ev sahibi takımlara yaradığı bir maç yaşamış olduk. Tabii bizim takımımız bu değil, yani normal bir sahada oynansa çok daha farklı olabilecek bir oyun maalesef aleyhimize farklı bir skorla bitti. Ama oyuncularımın ikinci yarı ortaya koyduğu daha çabuk, daha seri oyundan memnunum. Bu talihsizlikleri yaşadık. Tebrik ediyorum rakibi. İnşallah ligde ikinci yarıya daha iyi hazırlanıp, daha iyi işler yapacağız." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 16:54
  1. Balıkesirspor BALTOK
  2. Futbol
  3. Hatayspor
  4. Spor Toto 1. Lig

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