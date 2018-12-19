



ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a sahasında 2-0 yenilen ve organizasyona veda eden Etimesgut Belediyespor'un teknik direktörü Adnan Şentürk, "Gerek ilk maçta gerekse rövanşta pozitif, iyi bir oyun oynadık." dedi.

Şentürk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'in en formda ekiplerinden biriyle mücadele ettiklerine işaret etti.

Oyuncularını sergiledikleri futboldan dolayı tebrik eden Şentürk, "Gerek ilk maçta gerekse rövanşta pozitif, iyi bir oyun oynadık. Kesinlikle rakibimizden çok daha fazla pozisyona girdik. Ama iki lig arasındaki oyuncu farkı, bu pozisyonları değerlendirme veya çok basit gol yemede ortaya çıktı. Yoksa oynadığımız futboldan, oyuncularımın çıkartmış olduğu işten son derece memnunum." ifadelerini kullandı.





- Bulut: "İnşallah final olur"





Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, kupada son 16 turuna yükselerek yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Etimesgut Belediyespor'u iki maçta da aynı skorla yendiklerini hatırlatan Bulut, "Tur atlamak istiyorduk. Bugün de 2-0'lık galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Son 16 takım arasına kaldık. Etimesgut Belediyespor'u tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir takım. Bizi ilk yarıda zorladılar, 3-4 gol pozisyonuna girdiler. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. İnşallah final olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, Avrupa kupaları hedefine ilişkin soruya ise, "Ligde şu an ikinci sıradayız. Devre arası geliyor. Yapacağımız transferlerle inşallah umduğumuz hedefe doğru yavaş yavaş yol alacağız. UEFA Avrupa Ligi mi olur, başka bir yerde mi seyrederiz, sezon sonunda daha net göreceğiz. Tabii ki hedefimiz üst sıralarda yer alabilmek." yanıtını verdi.



