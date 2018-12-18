



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, "2-0'ı ararken 1-1 oldu. Sonuçta bu skorla tur atladık." dedi.

Davala, ilk maçını Ankara'da 2-1 kazandıkları turun Türk Telekom Stadı'nda yapılan rövanşının ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleyi değerlendirdi.

Teknik direktör Fatih Terim'in cezasından dolayı toplantıya katılan Davala, "Birçok pozisyona girdik. Bunları değerlendirebilseydik çok farklı bir oyun ortaya çıkardı ama gol geciktikçe rakibin direnci arttı. 2-0'ı ararken 1-1 oldu. Sonuçta bu skorla tur atladık. Gençleri tebrik ediyorum. Herkes çok özverili çalıştı. Herkes bu takımda forma şansı bulacaktır. Onlar daha çok genç ve önleri çok açık. İlerleyen zamanlarda kendi adlarından söz ettireceklerdir." diye konuştu.

Son dakikalarda oyuna girmek için hazırlanan ancak süre bittiği için forma giyemeyen 16 yaşındaki Mustafa Kapı ile ilgili görüşlerini aktaran Davala, "Mustafa, genç ve yetenekli bir oyuncu. İdmanlarda da ona yer veriyoruz. Ondan çok ümitliyiz. Geleceğin yıldız adayları arasında. Keşke oyuna girebilseydi. Diğer maçlarda rakiplere ve duruma göre şans bulabilir." ifadelerini kullandı.

A takımda ilk kez gol sevinci yaşayan Yunus Akgün'ün performansını değerlendiren Davala, "Yunus, sürekli olarak kadroda yer buluyor. Kupa maçları ve A takımla idmana çıkması onun için büyük bir tecrübe. Biraz daha üstüne koyarak belli bir seviyeye gelecektir. Şu anda ilk 11 aşaması için biraz daha zamanı var. İyi yolda. Kendini çok geliştirdi. Hazirandan beri iyi işler yapmaya devam ediyor. Diğer gençler de fırsatlar bulacaktır." şeklinde görüş belirtti.





- Keçiörengücü cephesi





Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise karşılaşmaya ilişkin şunları söyledi:

"İlk maçta Galatasaray'ın 7-8 pozisyonu, bizim 4-5 pozisyonumuz vardı. Buraya Galatasaray'ı eleyeceğimize inanarak geldik. Teslim olmaya gelmedik. Oyunun bazı bölümlerinde takım savunması yaptığımız için top Galatasaray'da gözüktü. Zevkli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Son dakikalarda biraz daha dikkatli olsaydık uzatmaya götürebilirdik ama buradan huzurlu bir şekilde ayrılıyoruz. İş ahlakı olan oyunculardan kurulu bir ekibim var. Hepsi beni memnun etti."