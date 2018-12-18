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Maçın ardından

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı:"Kupa bu sene bizim iki hedefimizden bir tanesi"- Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural:"Türkiye'nin en iyi takımıyla kafa kafaya oynamak önemliydi"

18 Aralık 2018 Salı 23:06
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, lig ve kupada hedeflerine doğru ilerlediklerini söyledi.

Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Kupa bu sene bizim iki hedefimizden bir tanesi. Daha önce kısa kulüp tarihimizde iki kupa finali oynayıp penaltılarla kaybetmiştik. Eş değer 23 oyuncuya sahibiz. Fazla forma şansı bulmayan oyuncularımızı gördük. Arda için de iyi oldu, sakatlığından sonra 60 dakika süre aldı. Karşımızda ligin en deneyimli hocası, futbol kültürü olan bir takım vardı. Değerli olan iki takımın da futbol oynamaya çalışmasıydı. İlk maçtan bir avantajımız vardı. Bir sakatlık yaşamadan bu turu geçtik, ligin son deplasman maçını oynayacağız. Bugünden itibaren yarın sabah tüm takımla beraber Alanya maçına hazırlanacağız. İlk yarıyı lider bitirmeyi garantilemiştik ama daha değerli olması için bir maça gideceğiz."

- Yılmaz Vural: "Türkiye'nin en iyi takımıyla kafa kafaya oynamak önemliydi"


Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, güzel bir futbol akşamı olduğunu, Türkiye'nin en iyi takımına yenilerek elendiklerini söyledi.

Yılmaz Vural, son lig maçında sahaya çıktıkları kadrodan 6 farklı oyuncu ile mücadele ettiklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Diğer oyuncularımızı görme şansı bulduk. Ortaya konan oyundan memnunum. Türkiye'nin en iyi top oynayan, en iyi hocasına sahip, Türkiye'nin en iyi takımıyla kafa kafaya oynamak önemliydi. İkinci devrede iki pozisyon verdik. Böyle bir maçta böyle önemli oyunculara karşı oynarken çok pozisyon vermeden oynamak önemliydi. Rakibi engelledik ama pozisyon bulmada sıkıntımız oldu. Başakşehir ilk yarıda attığı gollerle sonuca ulaştı. Sonuçta kaybettik. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Yılmaz Vural, bu sezon Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in şampiyon olmasını temenni ettiğini belirterek, "Abdullah Avcı'ya bir zaafım var. Abdullah Avcı'nın çok başarılı olmasını isteyenlerden birisiyim. İnşallah farklı bir takım bu sene şampiyonluğa uzanır. Büyük takımlarımızın durumu ortada. 6-8 puan farkla Başakşehir açık ara gidiyor, umarım başarılı olurlar." şeklinde konuştu.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 23:06
  1. Abdullah Avcı
  2. Adana Demirspor
  3. Futbol
  4. Medipol Başakşehir
  5. Ziraat Türkiye Kupası

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