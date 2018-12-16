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Maçın ardından

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:- "Bir puan bizim için değerli"- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:- "Takımıma güveniyorum. İlk hedefimiz Giresunspor maçını kazanarak, ikinci yarıya en iyi şekilde başlayıp sonuna kadar götürmek"

16 Aralık 2018 Pazar 20:36
Maçın ardından

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Altınordu maçından aldıkları bir puanın kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karafırtınalar, karşılaşmayı çok değerli bir puanla sonlandırdıklarını belirterek, ligin en iyi oynayan, geriden oyun kurabilen önemli bir takımına karşı mücadele ettiklerini kaydetti.

Karafırtınalar, maçta baskının çok fazla olduğunu belirterek, "Böyle bir maçta geriye düştük, oradan oyuncularım reaksiyon verdiler, hepsini tebrik ediyorum. Kolay bir şey değil bu şartlar altında top oynamak. Bana göre ligin en iyi futbolunu oynadık." diye konuştu.

Rakibe maç esnasında pozisyon vermediklerini dile getiren Karafırtınalar, "Bir pozisyonları vardı, o da golle sonuçlandı. Bizim 5-6 net pozisyonumuz var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu, içeride avantajı daha fazla yapmak için. Rakibimizi aşağıda tuttuk. Biz kendi yerimizi koruduk. Bu kadar eksiğe rağmen bu çocuklar bunu yapabiliyorsa çok daha iyi şeyler yapabilir. Alınan bir puan değerli bizim için." ifadelerini kullandı.


- Altınordu cephesi


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise, deplasmanda aldıkları bir puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Eroğlu, iç yada dış sahada oynamanın fark etmediğini belirterek, ''Buraya da kazanmak için geldik. Maçın başlarında istediğimizi ortaya koyamadık, bir türlü oyunun içerisine giremedik. Rakibin kenardan getirdiği toplarla etkinliği vardı. Geliştirdiğimiz bir atakta golü bulduk. Öne geçtikten sonra o süreci biraz daha uzun tutsaydık belki lehimize dönebilirdi. Boluspor'un tüm hatlarıyla geleceğini biliyorduk. Hemen dengeyi sağladılar." diye konuştu.

Eroğlu, ligde takımların puanlarının birbirine yakın olduğuna işaret ederek, "İkinci yarı çok daha zorlu geçecek. Bir hamleyle önde başlayan takımlar avantajlı görünüyor ama arkadan gelen birçok takım oldu. Takım olarak iyi oynarsak kazanabiliyoruz. Takımıma güveniyorum. İlk hedefimiz Giresunspor maçını kazanarak, ikinci yarıya en iyi şekilde başlayıp sonuna kadar götürmek." değerlendirmesinde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 20:36
  1. Altınordu
  2. Boluspor
  3. Giresunspor

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