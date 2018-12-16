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Maçın ardından

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:-"Kayserispor lige renk veren bir takım. Bunu daha çok renklendirip futbolda söz sahibi olmak istiyoruz"- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan:-"Golden sonra takımım pes etmedi. Bir takım mağlup olabilir ama mağlubiyeti kabul etmemek önemli bir özelliktir"

16 Aralık 2018 Pazar 20:05
Maçın ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, sarı-kırmızılılarla çıktığı ikinci maçını da kazandıklarını fakat daha yolun başında olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, stratejik gördükleri bu maça çok iyi hazırlandıklarını ve rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, "Rakibin hem oynayan 11'ine hemde kenarda duran hamle oyuncularına saygı duyduk. Çünkü UEFA'da oynadıkları 6 maç Akhisar takımını çok geliştirdi. Cihat hoca 11'ini buldu. Oyuncular deneyim kazandı." dedi.

Ligde birkaç takım hariç diğer tüm ekiplerin kadrolarının birbirine yakın olduğunu ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Rakibimizin Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi tesadüf değil. Gelişen bir takım. Dolayısıyla ligde her takım zor günler yaşayabilir. Kadrolar birbirine çok benzer. Futbol takımlarının ekonomik anlamda yaşamış olduğu bir çok kriz var. Bu oyuncaları, teknik adamları vuruyor. Sağlıklı bir takım ortaya çıkmıyor. Rizespor'dan ayrıldıktan sonra Alanyaspor'a gittim. Buradan hastalığın nedeniyle ayrıldım. Futbolun dışında kaldığım süreçte gelişimimi devam ettirmeye çalıştım. Bir çok şeyi analiz ettim. Şimdi de buradayım. Özellikle Kayserispor ve Türk futbolu olarak yapmamız gereken çok iş var. Kayserispor lige renk veren bir takım. Bunu daha çok renklendirip futbolda söz sahibi olmak istiyoruz."


- Cihat Arslan: "Takımım pes etmedi"


Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Kayserispor’u aldığı 3 puandan dolayı tebrik etti.

İki takım açısından kritik bir maçta sahada iyi bir mücadele ortaya konulduğunu belirten Arslan, "Kayserispor ilk 15 dakika taraftarının desteğiyle üzerimize geldi. Bizde biraz temkinli ve kontrollü oyunu tercih ettik. Çünkü UEFA kupasında oynadık biraz da yorgunluğumuz vardı. İlk yarı itibarıyla 15 dakikadan sonra oyun üstünlüğünü ele aldık." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının geriye düşmelerine rağmen mağlubiyetin kabul etmeyen bir mücadele ortaya koyduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Kayserispor ikinci yarıya da iyi başladı. Oyun kontrollü giderken Kayserispor üzerimize gelmeye başlayınca oyuncu değişikliği ile farklı oyuncularla farklı strateji geliştirmek istedik. Golden sonra takımım pes etmedi. Bir takım mağlup olabilir ama mağlubiyeti kabul etmemek önemli bir özelliktir. Bazı takımlar kaybetmeye alışır ve bunu alışkanlık haline getirir, kabullenir. Kalecimiz de dahil olmak üzere mağlubiyeti kabul etmedik ve son dakikaya kadar gol aradık. Kayserispor'u tebrik ediyorum."


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 20:05
  1. Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan
  2. Futbol
  3. Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman
  4. Spor Toto Süper Lig

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