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Maçın ardından

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan: "Kazandığımız için mutluyuz"- Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Geçtiğimiz haftaki aldığımız sonuçtan sonra bugün de en az bir puanla dönmeyi istiyorduk"

16 Aralık 2018 Pazar 19:19
Maçın ardından

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, Eskişehirspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Demirbakan, 2-0 galip geldikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takım futbolcularını tebrik etti.

Maçın ikinci yarısının karşılıklı mücadele şeklinde geçtiğini ifade eden Demirbakan, şunları söyledi:

"Maç eksiği olan futbolcular oynadı. Renan Diniz, iki aydan fazla oynamıyor, Digao öyle. Bunlar takıma yansıdı. İkinci devre kondisyon açısından biraz eksik kaldık. Yük öbür arkadaşlara bindi. Kazandığımız için mutluyuz. İkinci devre mücadele ettik ama iyi futbol oynamadık. Önde topu tutabilseydik daha iyi şeyler olabilirdi ama topu tutamadık. Bu da baskı yememize sebep oldu."

Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa da iki takım için de önemli bir maç oynandığını belirtti.

Ligin alt kısımlarını ilgilendiren bir maç olduğunu ifade eden Çapa, "Bunun bilinciyle geldik. Geçtiğimiz haftaki aldığımız sonuçtan sonra bugün de en az bir puanla dönmeyi istiyorduk. Çünkü moralman olsa bile o barajın üstünde kalmayı hedefliyorduk açıkçası." dedi.

Çapa, çok basit hatalar ve gereksiz top kaptırmalar sonucu iki gol yediklerini sözlerine ekledi.





Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 19:19
  1. Adana
  2. Coşkun Demirbakan
  3. Fuat Çapa

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