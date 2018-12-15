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Maçın ardından

- Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak:"Üç oyuncumuz yoktu. Tomi, Cumali ve Sedat'ın olmaması bizi etkiledi"- Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural:"En azından 1 puan alıp evimize dönebilirdik"

15 Aralık 2018 Cumartesi 23:36
Maçın ardından


BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 yenen Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, takımı eksik olmasına rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın keyifli geçtiğini dile getirdi.

Maçı kazandıkları için oyuncularını kutlayan Bulak, şunları kaydetti:

"Dün akşam taraftarlarımız tesise geldiler, destek oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Üç oyuncumuz yoktu. Tomi (Tomislav Glumac), Cumali ve Sedat'ın olmaması bizi etkiledi. Doğa'nın gol atması, fazla süre almayan futbolcuların oynaması beni son derece mutlu etti. Salı günü kupa maçımız var, kupada da önümüze bakmak istiyoruz."


- Vural: "Haddinden fazla koştuk, boş koştuk"


Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da Balıkesirspor'un kendilerine iyi baskı yaptığını, bu nedenle istedikleri oyunu oynayamadıklarını ifade etti.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Vural, şöyle konuştu:

"En azından 1-1 bitirip böyle bir ciddi deplasmandan evimize puanla dönecekken uzatmada yediğimiz golle kaybettik. Aslında maça bakıldığında hak eden taraf onlardı. Maçı kazandılar, bizim şansımız olsa en azından buradan 1 puan alıp evimize dönebilirdik. Biraz oyuncularımın anlayamadığım bir tutuklukları vardı. Biz bu kadar kötü oynamayız. İyi top yapan iyi pas yapan bir takımız. Maalesef çalıştığımız halde Balıkesirspor baskısından çıkamadık. Bizi uzun oynamak zorunda bıraktılar. Onlar da bizi iyi analiz etmişler. Dolayısıyla topu açığa alamayınca yorgunluk geldi. Pas hatası yaptık, gelen topları uzaklaştırdık, dönen topları alamadık. Bugün haddinden fazla koştuk, boş koştuk. Bunlar da bu oyunun kaybedilmesinin en önemli etkeniydi. Hakem kardeşimi de tebrik ediyorum. Sonuç olarak üzgünüz."


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 23:36
  1. Adana Demirspor
  2. Balıkesir
  3. Balıkesirspor BALTOK
  4. Futbol
  5. Maçın ardından
  6. Spor Toto 1. Lig

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