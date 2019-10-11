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Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, "Türkiye kendi topraklarında ikamet eden 4 milyon mülteciyi kendi ülkesine geri ulaştırmak istiyorsa o zaman bu girişimi desteklenmeli." dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 07:35
Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, ''Türkiye kendi topraklarında ikamet eden 4 milyon mülteciyi kendi ülkesine geri ulaştırmak istiyorsa o zaman bu girişimi desteklenmeli.'' dedi.

Gulyas, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğinin (AB), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla ilgili 9 Ekim'de yayımlamak istediği ortak deklarasyonu Macaristan'ın uzun süre bloke etmesini değerlendirdi.

Ülkesinin, Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan'ın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) ve AB'nin birliğini bozmak istemediğini, bu yüzden AB'nin ortak deklarasyonunu kabul ettiğini belirten Gulyas, ''Macaristan, anayasaya dayanarak savaşı -ülkeler arasındaki sorunların çözüm şeklini- reddediyor ama Macar diplomasinin kararlı duruşu ise, eğer Türkiye kendi topraklarında ikamet eden 4 milyon mülteciyi kendi ülkesine geri ulaştırmak istiyorsa o zaman bu girişimi desteklenmeli.'' dedi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da dün yaptığı açıklamada, AB'nin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yayımlamak istediği ortak deklarasyonu Macaristan'ın uzun süre bloke ettiğini belirtmiş, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor." şeklinde konuşmuştu.

 

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 07:35
  1. Macaristan
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Anadolu Ajansı

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