Macaristan'dan AB fonlarının şarta bağlanmasına tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Avrupa Birliğinde (AB), birlik fonlarının, hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bakan Gulyas, yaptığı açıklamada, ülkesinin mali durumunun iyi olduğunu, AB'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırladığı kurtarma programını sırf güney ülkeleriyle dayanışma amacıyla kabul ettiklerini belirtti.

AB fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanmasının kabul edilemez olduğunu belirten Gulyas, ''Macaristan'ın mali durumu iyi olmasına rağmen borçlanmayı ve diğer üye ülkelerin borçlanması konusunda sorumluluk almayı kabul ettik ama fondaki parayı hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması kabul edilemez.'' diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Petri Sarvamaa, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, ''Üye ülkelerde AB fonlarının kullanımı ile hukukun üstünlüğü arasında bir bağ kuran mekanizma konusunda uzlaşı sağladık. Hukukun üstünlüğünü gözetmek, AB'nin uzun vadeli bütçesinden para almanın ön şartı olacak." ifadesini kullanmıştı.

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AB üyesi 27 ülkenin lideri, temmuz ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

AP özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep ediyordu.

Söz konusu AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına özellikle Macaristan ile Polonya sıcak bakmıyor.