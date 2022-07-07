Macaristan’da sert faiz artışı!

Macaristan Merkez Bankası forint’teki değer kaybını önlemek için haftalık mevduat faizini 200 baz puan artışla yüzde 9,75’e yükseltti. Bu oran Avrupa Birliği’nin en yüksek faiz oranı oldu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 50 baz puan artıştı.

Sıkı para politikalarının küresel ekonomiyi resesyona sokacağı endişeleri nedeniyle yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışıyla forint dün euro karşısında yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti. MB Başkan Yardımcısı Barnabas Virag gelişmenin ardından faiz artışlarının kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Karar sonrası forint değer kazandı.

Forint Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana yüzde 12’ye yakın düşerek Bloomberg’in takip ettiği 23 gelişmekte olan ülke parasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

5 yıllık tahvil faizi de bu hafta yaklaşık 100 baz puan artışla yüzde 9,3 ile 10 yılın zirvesine çıktı.