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Macaristan'da binler sokağa döküldü

Macaristan’da hükümeti oluşturan FİDESZ tarafından çıkarılan ve ‘köle yasası’ diye anılan düzenleme büyük tepki çekerken, Başbakan Viktor Orban’ı protesto eden binlerce eylemci Budapeşte'de sokağa döküldü.

22 Aralık 2018 Cumartesi 09:01
Macaristan'da binler sokağa döküldü

Macaristan’da hükümete karşı gösteriler bu gece geç saatlere kadar başkent Budapeşte’de devam etti. Macaristan’da hükümeti oluşturan Genç Demokratlar Partisi (FİDESZ) tarafından çıkarılan ve büyük tepki çeken ‘köle yasası’ diye anılan düzenlemenin ardından Başbakan Viktor Orban’ı protesto eden binlerce eylemci gösterilerini bu gece de Budapeşte’de sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüdüler

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader’in bu yasayı 20 Aralık günü imzalamasının ardından deliye dönen muhalefet partililer birleşerek bu gece Budapeşte’de büyük bir gösteri düzenlediler. Macaristan Parlamentosu önünde toplanan binlerce kişi buradan Aslanlı Köprüye, daha sonra ise Budin Kalesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürüyerek Macar Cumhurbaşkanı Janos Ader’i protesto etti.

-1 derecede sokağa döküldüler

 

Macaristan’da işçilerin aleyhine düzenlemeler getiren ve 19 Aralık Çarşamba günü meclisten geçen yeni iş kanununa tepkilerin süreceğini dile getiren göstericiler, başkent Budapeşte’de -1 derece soğuğa rağmen binlerce kişiyle yollara döküldüklerini, kanunun geri çekilene kadar gösterilerin devam edeceğini söylediler.

Daha önce yıllık 250 saat olan, ancak yeni düzenleme ile şirketlerin çalışanlarından yılda 400 saate kadar fazla mesai yapmasını ve haftada 6 gün çalışmayı talep edebiliyor. İşverenlere ise bu mesai ücretlerini 3 yıla kadar geciktirebilmeleri hakkı tanıyor.

'Köle yasası' olarak adlandırılıyor

 

Muhalefet çalışanların sömürüleceği gerekçesiyle yeni iş kanununu ‘köle yasası’ olarak nitelendiriyor.

"Gösterilerin arkasında Soros var"

 

Macaristan Başbakanı Viktor Orban bugün yaptığı açıklamada, gösterilerin arkasında ünlü para cambazı Yahudi asıllı George Soros’un olduğunu, aslen Macar olan Amerikalı milyarder Soros’un daha önce de bazı Avrupa ülkelerinde hükümeti devirmek için para desteği yaptığını söyledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 09:01
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