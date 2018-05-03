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Maça çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen yarı final rövanş maçına çıkmayan Beşiktaş'a statü kapsamında ağır cezalar kapıda.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:03
Maça çıkmayan Beşiktaş'ı ağır cezalar bekliyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşına siyah-beyazlı kulübün çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan mücadeleyi tatil etti. Nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre Beşiktaş Kulübü bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek. Siyah-beyazlı ekip, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de her hangi bir talepte bulunamayacak.

STATÜ NE DİYOR? 

Kupa statüsündeki 8. maddenin 1. hükmünde şu ifadeler bulunuyor:
"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezon ve bir sonraki sezon Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamayacak. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:03
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Ziraat Türkiye Kupası

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