Resmi Gazete'nin 21 Şubat tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları yayımlandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi. Peki, Lütfü Haluk Bayraktar kimdir görevi nedir?

Lütfü Haluk Bayraktar kimdir?

Haluk Bayraktar 4 Ekim 1978'de İstanbul'da dünyaya geldi. 2000 yılında ODTÜ’de Endüstri Mühendisliği Lisans programını, 2002 yılında da Columbia Üniversitesi'nden yine aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır. ABD’deki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Bayraktar, o dönem otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren Baykar'ın savunma sanayiinde milli ve özgün ilk İnsansız Hava Aracı Sistemleri Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinde mühendislik yöneticisi olarak görev yapmıştır. Bu süreç içerisinde kavramsal tasarımdan, prototip, test, üretim ve eğitim aşamaları vb. ürün yaşam döngüsü kapsamında devam eden iş süreçleri faaliyetlerini yürütmüştür. Ocak 2010 yılından itibaren de Genel Müdürlük görevi yürütmektedir. Haluk Bayraktar, çalışma hayatının yanında akademik kariyerine de 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde başlamış olduğu doktora programıyla devam etmektedir. Bayraktar, Kasım 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna ile Türkiye arasında stratejik işbirlikleri kurulmasında öncü rol oynamıştır. BAYKAR bünyesinde yürütülen ilişkiler, 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın satışıyla somutlaşırken, Bayraktar AKINCI projesinde Ukrayna menşeli bir motor tercih edilmesi ve ortak üretim çalışmalarına başlanmasıyla daha da gelişmiştir.

Haluk Bayraktar, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin stratejik düzeye ulaşmasında sunduğu katkılardan dolayı, Ukrayna tarafından Devlet Nişanı’na layık görüldü. Ödül, 25 Ağustos 2020’de başkent Kiev’de bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı’nda, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski tarafından takdim edildi. Ukrayna devlet tarihinde haklar nişanını almaya layık görülen ilk Türk vatandaşıdır.

15 Haziran 2021'de, Bayraktar'a Azerbaycan Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması yönündeki katkılarından dolayı Şuşa ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı tevcih edildi.