Lüks yat Marmaris’te: Yakıt faturası ağız uçuklattı
Marmaris Limanı’na yanaşan dev lüks yat ‘A+’, 400 bin litre akaryakıt ikmaliyle hizmete hazır hale getirildi; yakıt için 25 milyon 200 bin lira ödendi.
Cayman Adaları bayraklı 149 metrelik lüks 'A+' isimli yat, Muğla’nın Marmaris ilçesine demirledi.
Dünyanın en büyük 10 yatı arasında gösterilen 'A+' için Aliağa Rafinerisi’nden tankerle 400 bin litre akaryakıt getirildi. Geminin yakıtına yaklaşık 25 milyon 200 bin lira ödendiği belirtildi.
Yaklaşık 450 milyon dolar değerindeki yat, 80 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. İçerisinde 6’sı lüks süit olmak üzere 26 kabin bulunan 'A+', toplam 52 misafiri ağırlayabiliyor.
Helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler ve çeşitli sosyal alanların yer aldığı yatın, ikmallerin ardından Marmaris’ten ayrılarak Akdeniz’e açılması bekleniyor.
