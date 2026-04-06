Marmara'ya kritik uyarı! "Kara kış" kapıya dayandı Erakçi’den ABD ve Siyonist İsrail’in alçak saldırılarına sert tepki: Saldırganlar çok yakında gerçek gücümüzü görecek İran'dan dünyaya son dakika mesajı! "Düşman pişman olana kadar savaş sürecek!" Savaş devam ederken Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı İran’dan çok konuşulacak Hamaney videosu: Operasyon odasındaki 'Dimona' detayı dünyayı ayağa kaldırdı Zeytin devinde sarsıntı! 40 yıllık yerli dev BAKTAT konkordato ilan etti! İran'ın en büyük petrokimya üretim tesisi vuruldu! Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet talebi İmamoğlu Suç Örgütü davasında hararetli anlar! Mahkeme başkanından sanığı terleten soru
Lüks yat Marmaris'te: Yakıt faturası ağız uçuklattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Lüks yat Marmaris’te: Yakıt faturası ağız uçuklattı

Marmaris Limanı’na yanaşan dev lüks yat ‘A+’, 400 bin litre akaryakıt ikmaliyle hizmete hazır hale getirildi; yakıt için 25 milyon 200 bin lira ödendi.

Cayman Adaları bayraklı 149 metrelik lüks 'A+' isimli yat, Muğla’nın Marmaris ilçesine demirledi.

Dünyanın en büyük 10 yatı arasında gösterilen 'A+' için Aliağa Rafinerisi’nden tankerle 400 bin litre akaryakıt getirildi. Geminin yakıtına yaklaşık 25 milyon 200 bin lira ödendiği belirtildi.

Yaklaşık 450 milyon dolar değerindeki yat, 80 kişilik mürettebatıyla hizmet veriyor. İçerisinde 6’sı lüks süit olmak üzere 26 kabin bulunan 'A+', toplam 52 misafiri ağırlayabiliyor.

Helikopter pisti, yüzme havuzu, jakuziler ve çeşitli sosyal alanların yer aldığı yatın, ikmallerin ardından Marmaris’ten ayrılarak Akdeniz’e açılması bekleniyor.

Bodrum’da dev gemilerle sezon açılışı
Bodrum’da dev gemilerle sezon açılışı

Ekonomi

Bodrum’da dev gemilerle sezon açılışı

Hürmüz'de kritik eşik aşıldı: Türk sahipli 3 gemi güvenle geçti!
Hürmüz'de kritik eşik aşıldı: Türk sahipli 3 gemi güvenle geçti!

Gündem

Hürmüz'de kritik eşik aşıldı: Türk sahipli 3 gemi güvenle geçti!

Güney Kore'den Hürmüz düğümünü çözecek hamle! Petrol sevkiyatında "Kızıldeniz" rotasına yeşil ışık yandı!
Güney Kore'den Hürmüz düğümünü çözecek hamle! Petrol sevkiyatında "Kızıldeniz" rotasına yeşil ışık yandı!

Gündem

Güney Kore'den Hürmüz düğümünü çözecek hamle! Petrol sevkiyatında "Kızıldeniz" rotasına yeşil ışık yandı!

İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu!
İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu!

Gündem

İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu!

