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Aktüel Lukaşenko'dan Cumhuırbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı
Aktüel

Lukaşenko'dan Cumhuırbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 7,7 şiddetindeki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 13:25:00 - 2023-02-06 13:29:49
Lukaşenko'dan Cumhuırbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, Belarus'un Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen en yıkıcı depremlerden birinin sonuçlarına ilişkin haberi büyük bir acı ile öğrendiğini belirtti.

Depremin çok sayıda can kaybına yol açtığını, tarihi ve kültürel anıtlar ile altyapı ve yaşam destek tesislerini tahrip ettiğini vurgulayan Lukaşenko, Erdoğan'a mesajında, "Belarus halkı ve kendi adıma size, ölenlerin yakınlarına ve akrabalarına içten taziyelerimi ve desteklerimi bildiriyorum. Yaralananlara acil şifalar, tahrip olan altyapının hızla onarılmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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