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Lucescu'dan yabancı sınırı açıklaması

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile karşılaşacak Türkiye'de teknik direktör Mircea Lucescu, basın toplantısı düzenledi ve önemli açıklamalar yaptı.

06 Eylül 2018 Perşembe 21:10
Lucescu'dan yabancı sınırı açıklaması

İşte Mircea Lucescu'nun açıklamaları;

Rusya Dünya Kupası öncesi son maçını bizimle yaptı, şimdi de kupadan sonra ilk maçını bize karşı oynuyor. Dünya Kupası'nda akıllıca oynadılar, oyun disiplini açısından organizeydiler.

''DEĞİŞİM GEREKİYOR''

Oyuncuların hepsini birden değiştirmek istemiyordum. Eski ekip Türk futboluna büyük katkılar verdi. Arda, Emre, Selçuk, Hakan Balta... Üst seviyede kalmak istiyorsanız değişim gerekiyor.

''3 BÜYÜK TAKIMDA 1 YERLİ OYNUYOR''

Türk Ligi'nde çok yabancı olması, beni başka alternatiflere yönlendirdi. İçeride ve dışarıda oynayan genç oyuncuları çağırdım, bu da bir sorumluluk gerektirdi. 8 oyuncumuz bu sene kulüp değiştirdi. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de 1 tane yerli oyuncu oynuyordu. Mecburen gençlere yönelmek zorunda kaldık. Zamana ihtiyacımız var.

''OYUNCULAR DAHA ÜSTE ÇIKIYOR''

Oyuncularımın hepsine çok güveniyorum, hepsi iyi yerlere geldiler ve daha da gelecekler. Zeki 2. Lig'den Lille'e, Okay Celta Vigo'ya, Emre ve Ömer Galatasaray'a, Çağlar Leicester'a, Tarkan Kasımpaşa'ya geldi. Oyuncular daha üste çıkıyorlar.

''3-4 TAKIMDAN KURMAK İSTERDİM''

20 takımdan gelen oyunculardan kurulu bir ekibiz. Ben 3-4 takımdan bir milli takım kurayım isterdim. Ama çok güveniyorum ekibime, çok hırslıyız ve bütün her şeyi vereceğimize inanıyorum. Biraz sabır gerekiyor, herkes sabır göstermeli.

''YABANCI SINIRI KARARI...''

Elimdekilerle çalışmak zorundayım şu anda. Yabancı kararı federasyon tarafından alınacak ve medya tarafından da konuşulacak. Türk futbolunun yetenekli oyuncuları var. Eğitmek, disipline etmek, profesyonel futbolu öğretmek lazım. 2002'de Dünya 3. olan milli takımda Galatasaray'dan 8 oyuncu vardı. Sadece çalışmak lazım.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 21:10
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