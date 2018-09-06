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Lucescu: Zamana ihtiyacımız var

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Ekibi yerle bir etmek çok çabuk, bugünden yarına yapılabilir, kurmak yeni baştan oluşturmak zaman isteyen bir şey. Doğal olarak zamana ihtiyacımız var." dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 21:14
Lucescu: Zamana ihtiyacımız var

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Rusya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı takımın Medical Park Stadı'nda gerçekleştireceği son antrenman öncesi Çağlar Söyüncü birlikte basın toplantısı düzenledi.

Mircea Lucescu, Rusya Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası öncesi son maçını kendileriyle yaptığını anımsatarak, "Şampiyona sonrası da ilk maçı bizle yapıyorlar. Bu sanki bir şans gibi. Dünya Şampiyonası'nda çok iyi ve akıllıca oynadılar. Oyun disiplini açısından çok iyi organize oldular. Böylelikle güzel sonuçlar aldılar ve son 8'e kaldılar." diye konuştu.

Rakiplerinin şimdi daha farklı ve daha genç bir takım olduğunu belirten Lucescu, "Antrenörleri akıllı davrandı daha önce kendisiyle çalışmış oyuncuları geri aldı, dolayısıyla daha mantıklı oldu. Aynı organizasyonu, disiplini oyun stilini bizim karşımızda da bekliyorum. Biz de buna karşı maçı kazanmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, bir gazetecinin "Türkiye son yıllarda uluslararası turnuvalarda başarısız sonuçlar alıyor. Tamamen yeni genç isimler katıldı, beklenti çok büyük. Kabuk değişimi bu stresli ortamda milli takıma nasıl yansır?" şeklindeki sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Mecburduk. Hepsini birden değiştirmek zorunda değildim, istemiyordum. Eski ekip gerçekten Türk futboluna çok katkıda bulundu, büyük değerli oyuncularla iyi sonuçlar aldılar. Burak, Arda, Emre, Selçuk, Hakan Balta... Ama üst seviyede kalmak istiyorsanız, değişim gerekiyor. Artı bir şey daha var. Üst seviyedeki Türkiye liginde bir de yabancılar var. Çok yabancı olduğu için bu durum beni başka alternatifler bulmaya yönlendirdi. İçeride, dışarıda oynayan genç oyuncuları milli takıma çağırmak büyük performans gösteren sorumluluk gerektirdi. 8 yeni oyuncumuz aynı anda kulüp değiştirdi."

"Zamana ihtiyacımız var"

"Yeni bir takım oluşturmak çok kolay bir şey değil." diyen Rumen teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekibi yerle bir etmek çok çabuk, bugünden yarına yapılabilir, kurmak yeni baştan oluşturmak zaman isteyen bir şey. Doğal olarak zamana ihtiyacımız var. Bu maçlarla birlikte hem tecrübelendiriyoruz oyuncuları hem de aynı zamanda bu oyuncuları üst seviyeye çekiyoruz. Oyuncularımın hepsine çok güveniyorum. İyi yerlere geliyorlar, geldiler daha da gelecekler. Zeki ikinci ligden iyi bir ekibe gitti, Okay Celta Vigo'ya, Emre Akbaba, Ömer Bayram Galatasaray'a, Çağlar Leicester'a, Tarkan Kasımpaşa'ya gitti, hepsi yukarılara sıçradı. Bu oyuncuların hepsi üst seviyeye çıkıyorlar. Tecrübelerini artıracaklar. Ben de bunları özellikle bekliyorum. Bunların gelmesiyle bizim de potansiyelimiz artacak. Kendi kulüplerine alışmaları zaman alabilir ama onu da yapacaklarına inanıyorum."

Mircea Lucescu, gençlerden bir ekip kurarak onların performansını yukarıya çıkarmayı düşündüğünü dile getirerek, "Bunu da yapacağımıza inanıyorum. 20 kulüpten oyuncu geliyor, isterdim ki 3-4 kulübün oyuncularıyla takımı kurayım. Genç ama iyi bir ekibiz. Çok hırslıyız ve her şeyimizi sahaya yansıtacağımıza inanıyorum. Sadece biraz sabır gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Türk futbolunun çok büyük yetenekli oyuncuları var"

Yabancı oyuncu sayısının kademeli düşürülmesi konusundaki düşünceleri sorulan Lucescu, şunları kaydetti:

"Türk futbolunun politikasını ben yapmıyorum. Elimdekilerle çalışmak zorundayım şu anda. Sonrasında karar federasyon tarafından alınacak medya tarafından da konuşulacak ama bu kararı alan ben değilim. Türk futbolunun çok büyük yetenekli oyuncuları var. Eğitmek, disipline etmek lazım. Profesyonel futbolunun ne olduğunu öğretmek gerekiyor. 2002'de dünya üçüncüsü olan ekipte Galatasaraylı 8 oyuncunun milli takımda olduğunu hatırlatmama gerek yok."

Çağlar Söyüncü: Bizim için yeni bir başlangıç olacak

A Milli Futbol Takımı'nın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, yeni bir başlangıç yaptıklarını anlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Herkes takımında oynuyor. Gençler olarak Avrupa'da futbol hayatımızı sürdürüyoruz. Yoğun bir maç süreci bizi bekliyor. Buraya geldikten sonra yorgunluk maç yoğunluğu değil de neleri başarabiliriz onu konuşuyoruz. Bizim için yeni bir başlangıç olacak. Genç bir takımız, iyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimize güveniyoruz. Hocamız da gençlere güveniyor. Yarınki maçı en iyi şekilde bitirip yolumuza devam edeceğiz."

A Milli Futbol Takımı, Rusya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ay-yıldızlı takım, maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan ve yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın bu bölümünde koşu ve pas çalışması yapıldı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladıktan sonra kamp yapacağı otele hareket etti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 21:14
  1. Futbol
  2. Mircea Lucescu
  3. Rusya
  4. türkiye
  5. UEFA Uluslar Ligi
  6. Anadolu Ajansı

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