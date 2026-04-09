SON DAKİKA
Lübnan'dan İsrail'e füze fırlatıldı

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Lübnan'dan İsrail'e füze fırlatıldı

İsrail’in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine Lübnan’dan fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail’in kuzey hattında gerilim bir kez daha yükseldi. Lübnan’dan fırlatılan bir füzenin, Yukarı Celile bölgesine yöneldiği ve hava savunma sistemleri tarafından hedefe ulaşmadan vurulduğu bildirildi.

Saldırı girişimi, sınır hattındaki tansiyonun ateşkes tartışmalarına rağmen düşmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle kuzey bölgelerinde güvenlik alarmının yeniden devreye girmesi, çatışmanın halen aktif risk ürettiğini ortaya koydu.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'a göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine doğru fırlatılan bir füze önlendi.

Haberde, olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan, eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Dünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirilmişti.

