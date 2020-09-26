  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi
Aktüel

Lübnan'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 23:58:35 -
Lübnan'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi

BEYRUT (AA) - Lübnan Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ayrıca bir günde rekor sayıda kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün 7 kişinin daha hayatını kaybettiği ayrıca, 1280 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı olduğu belirtilen açıklamada, son rakamlarla birlikte toplam can kaybının 340, vaka sayısının 35 bin 228, iyileşen sayısının ise 15 bin 343 olduğu kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye karşı hamleleri elinde patladı! Savaş borazancısı Macron hizaya geldi
Dünya

Türkiye'ye karşı hamleleri elinde patladı! Savaş borazancısı Macron hizaya geldi

Akdeniz'de Yunanistan'ı gazlayarak savaş borazancılığı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye boş tehditlerle geri adım attı..
Yunanistan'dan provokatif açıklama: Asla kabul edilemez
Gündem

Yunanistan'dan provokatif açıklama: Asla kabul edilemez

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi tırmandıracak bir açıklamada bulundu. Uluslararası anlaşmaları ç..
MGK kararları Yunanistan'ı fena tutuşturdu
Gündem

MGK kararları Yunanistan'ı fena tutuşturdu

Perşembe günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrasında yayınlanan yazılı açıkla..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı