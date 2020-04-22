Lübnan’da katliam! 9 kişiyi öldürdü
Lübnan'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5'i Suriyeli, 9 kişi yaşamını yitirdi.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un 45 kilometre güneyindeki Baakline kasabasında bir kişi, karısını bıçakla öldürdükten dehşet saçtı.
Eşini ve 8 kişiyi vurdu
Eşini öldüren saldırgan, daha sonra ateş açarak kardeşi de dahil olmak üzere 8 kişiyi daha öldürdü. Olayın ardından kaçan saldırgan, olay yerine gelen polis ekibi tarafından başlatılan operasyonda yakalanarak tutuklandı. Hayatını kaybedenlerin 5’inin Suriyeli olduğu öğrenildi.