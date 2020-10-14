Lübnan'da ekonomik kriz ve işsizlik protesto edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın birçok kentinde ekonomik kriz, işsizlik ve hayat pahalılığını protesto etmek için gösteriler düzenlendi.

İşçi Sendikaları Birliği'nin çağrısı üzerine sabah saatlerinden itibaren başkent Beyrut'un yanı sıra kuzeydeki Trablusşam, güneydeki Sayda ve Sur kentleri ile doğudaki Beka bölgesi, "Öfke Günü" sloganıyla düzenlenen eylemlere sahne oldu.

Beyrut'taki yol kapama eylemine katılan Taşımacılık Sendikaları Birliği Başkanı Bessam Tulays, ülke genelinde gerçekleştirilen protestolarla halkın öfkesine dair mesajı ilgililere ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.



Merkez Bankası'nın temel ihtiyaç ürünlerine sağladığı sübvansiyonun kaldırılmamasını istediklerini belirten Tulays, yöneticileri halkın kabul etmeyeceği adımları atmaması konusunda uyardıklarını ifade etti.

Ülkenin birçok bölgesinde düzenlenen protestolarda eylemciler, giderek artan işsizliğin yanı sıra yerel para biriminin yaşadığı değer kaybı ve hayat pahalılığına dair şikayetlerini dile getirdi.

- Halk, sübvansiyonun kaldırılmasından endişe ediyor

Kamu borcu 90 milyar doları aşan Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35 ve yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu ülke, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor duruma düştü.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankasının kuru sabit tutmasına rağmen değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olsa da karaborsada dolar 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

İlaç, un ve temel gıda ürünlerinin ithalatçılarına yaklaşık bir yıldır resmi dolar kuru üzerinden kredi temin eden Lübnan Merkez Bankası, ağustos ayında rezervlerdeki sert düşüş nedeniyle ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerini sübvansiyona devam edemeyeceği uyarısında bulunmuştu.

Merkez Bankasının, temel ürünlere yönelik sübvansiyonu bir iki ay içinde kaldıracağı yönündeki söylentiler, halkta ciddi endişelere yol açmıştı.