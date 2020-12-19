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Aktüel Lübnan'da 1600 Suriyelinin yaşadığı 4 bina çökme riski nedeniyle boşaltılıyor
Aktüel

Lübnan'da 1600 Suriyelinin yaşadığı 4 bina çökme riski nedeniyle boşaltılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-19 18:26:38 -
Lübnan'da 1600 Suriyelinin yaşadığı 4 bina çökme riski nedeniyle boşaltılıyor

SAYDA (AA) - Lübnan makamları, güneydeki Cenub iline bağlı El-Bisariyye bölgesinde yaklaşık 1600 Suriyeli mültecinin yaşadığı ve çökme tehlikesi bulunan 4 binadan oluşan kompleksin boşaltılması işlemine başladı.

Litani Nehri kıyısındaki binaların durumunu incelemekle sorumlu "Litani Nehri Ulusal Otoritesi"nin binalardaki çatlaklar nedeniyle kompleksin boşaltılması yönündeki talebinin ardından, yetkili makamlar harekete geçti.

İç Güvenlik güçleri, belediye ve Litani Nehri Ulusal Otoritesi'ne bağlı emniyet mensuplarının gözetiminde bugün tahliye işleminin başladığı belirtildi.

Birkaç gün sürmesi beklenen tahliye işlemiyle komplekste yaşayan Suriyeli ailelerin, mültecilerle ilgilenen derneklerle işbirliği içinde alternatif barınma mekanlarına nakledileceği kaydedildi.

Bisariyye bölgesinde yer alan komplekste her biri 6 katlı 4 binada yaklaşık 250 konut bulunuyor.

AA muhabirine konuşan Litani Nehri Ulusal Otoritesi Müdürü Sami Aleviyye, söz konusu kompleksin önceleri metruk bir yer olduğunu ancak daha sonra Suriyeli mültecilere kiralandığını kaydetti.

Aleviyye, 2018'de ilgili makamlara, söz konusu binaların çökmek üzere olduğu ve kanalizasyon şebekesi olmadığı için sağlıklı yaşam şartını sağlamadığı yönünde rapor sunduklarını aktardı.

Aleviyye, bu binalarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kirli sular içtiklerini ve kompleksin atıklarının da doğrudan bölgedeki tarım sulama kanalına atıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan ve dün yayımlanan bir araştırmada, Lübnan'da yaşayan her 10 Suriyeliden 9'unun ülkedeki ekonomik bunalım nedeniyle aşırı yoksul olduğu ifade edilmişti.

Litani Nehri Ulusal Otoritesi, 7 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'ndan, söz konusu kompleksin boşaltılmasını talep etmişti.

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