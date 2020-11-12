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Aktüel Lübnan Meclis Başkanı: "Krizden çıkış yolu uzmanlaşmış bakanlardan oluşan bir hükümet"
Aktüel

Lübnan Meclis Başkanı: "Krizden çıkış yolu uzmanlaşmış bakanlardan oluşan bir hükümet"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:42:31 -
Lübnan Meclis Başkanı: "Krizden çıkış yolu uzmanlaşmış bakanlardan oluşan bir hükümet"

BEYRUT (AA) - Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkış yolunun "uzmanlaşmış bakanlardan oluşan bir hükümet"ten geçtiğini söyledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Meclis Başkanı Berri, başkent Beyrut'ta Fransa'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sorumlusu Patrick Durel ile görüşerek açıklamalarda bulundu.

Berri, "Lübnan'ın içinde bulunduğu krizden çıkışın tek yolu bir an evvel, Meclisin onayıyla uzmanlaşmış bakanlardan oluşan bir hükümetin kurulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını Meclisin sabırsızlıkla beklediğini belirten Berri, Fransa'nın Lübnan'a desteğinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ülkedeki ekonomik krize dikkati çeken Durel ise Lübnan'da uluslararası toplumun güveninin yeniden kazanılması ve talep edilen reformların hayata geçirilmesi için herkesin kabul edebileceği bir hükümetin kurulmasında acele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Durel, "Fransa'nın Lübnan girişimi" doğrultusunda Lübnan'daki siyasetçilerle görüşmeler yürütüyor.

- Lübnan'da hükümet krizi

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e yeni hükümeti kurma görevi vermişti.

Edib'in hükümeti kurmakla görevlendirilmesi süreciyle eş zamanlı olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un "denetleme" şeklindeki Beyrut ziyareti, ülkedeki birçok siyasi çevre tarafından iç işlerine müdahale olarak değerlendirilerek, Paris'in Lübnan üzerindeki nüfuzunu koruma çabası yorumlarına neden olmuştu.

Edib, 26 Eylül'de, "Hükümeti kurma görevini aldığım sıradaki mutabakat artık yok." diyerek görevi iade ettiğini duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar sonucu 29 Ekim 2019'da istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'yi 22 Ekim'de yeniden hükümet kurmakla görevlendirmişti.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Siyasi güçler ile yöneticileri ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

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