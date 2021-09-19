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Dünya Lübnan: İsrail deniz sınırı anlaşmasını ihlal ediyor
Dünya

Lübnan: İsrail deniz sınırı anlaşmasını ihlal ediyor

Lübnan Meclis Başkanı Nebih el-Berri, İsrail’in, ülkesiyle ihtilaflı olduğu deniz alanında petrol ve doğal gaz arama hazırlıkları yapmasının, “iki ülke arasında daha önce yapılan deniz sınırı anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini” belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:22:00 -
Lübnan: İsrail deniz sınırı anlaşmasını ihlal ediyor

Açıklamada Berri, “İsrail tarafının Halliburton veya başka bir şirketle tartışmalı bölgede açık gaz arama sözleşmeleri yapması, ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılan çerçeve anlaşmasına karşı bir ihlal teşkil ediyor.” ifadelerini kullandı.

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