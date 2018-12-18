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Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı

18 Aralık 2018 Salı 21:24
Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'in sözleşmesini bir yıl uzattı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

Los Angeles Galaxy Kulübü, Ibrahimovic'in sözleşmesinin yenilendiğini ve 37 yaşındaki futbolcunun 2019 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurdu.

Kariyeri boyunca Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United'da görev yapan Ibrahimovic, bu yıl Los Angeles Galaxy'ye transfer olmuştu.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'de çıktığı 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:24
  1. Futbol
  2. Los Angeles Galaxy
  3. Zlatan Ibrahimovic

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