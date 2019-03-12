Loris Karius'tan Beşiktaş'a büyük şok! Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilerin hedefi olan kaleci Karius'un 4 aydır maaşını alamadığı için FIFA'ya şikayette bulunduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius ile ilgili Alman haber sitesi Bild'den flaş bir iddia geldi. Bild'de yer alan haberde; daha önce alacakları gerekçesiyle Beşiktaş ile sorun yaşadığı belirtilen Alman kalecinin, 4 aydır maaşını alamadığı için siyah beyazlı kulübü şubat ayında FIFA'ya şikayet etiği ifade edildi. Haberin detayında, Beşiktaş'ın FIFA'dan çıkacak karara göre bir yaptırım cezasıyla karşılaşabileceği de kaydedildi. Ricardo Quaresma, Vagner Love, Adriano gibi oyuncuların da alacakları nedeniyle problem yaşadığı haberleri basına yansımıştı.

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