Loris Karius'dan Şenol Güneş'e veryansın: Medyadan önce benimle konuşmasını söyledim

eşiktaş'ın Alman kalecisi Loris, Göztepe galibiyeti sonrası teknik direktör Şenol Güneş'in geçen hafta yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu.

Maçı değerlendiren Loris Karius, "Kazanmak her zaman iyidir. Gol yemeden kazanmak daha da iyidir. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı daha iyi oynadık. Maçı kazanmayı başardık." dedi.

''Medyadan önce benimle konuşmasını söyledim''

Atiker Konyaspor maçından taraftardan tepki görmesi ve karşılaşma sonrası Şenol Güneş'in "Loris Karius bize adapte olamadı, Tolga Zengin olsa onu oynatırım" sözleriyle ilgili konuşan Loris Karius, "Ne olursa olsun maça çıkmak zorundasınız. İnsanların söylediği şeyleri değiştiremezsiniz. Geçen hafta benim adıma iyi geçmedi. Hocanın medyada sözleri yer aldı. Hocaya medyadan önce benimle konuşmasını söyledim. Bu durum beni rahatsız etti. Benim yapmam gereken tek şey çalışmak." ifadelerini kullandı.

(Sporx)