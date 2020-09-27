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Kadın - Aile Lokma Tatlısı Tarifi/ Nefis çıtır lokma tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Lokma Tatlısı Tarifi/ Nefis çıtır lokma tatlısı nasıl yapılır?

Lokma tatlısı tarifi merak ediliyor. Çıtır çıtır nar gibi kızarmış şerbetli lokma tatlısını kim sevmez ki! İşte lokma tatlısı malzemeleri, tarifi haberimizde...

Yeniakit Publisher
2020-09-27 00:00:00 -
Lokma Tatlısı Tarifi/ Nefis çıtır lokma tatlısı nasıl yapılır?

Yunanistan'dan, Arabistan'a içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu geniş bir coğrafyada farklı isimlerle ve yaklaşık tariflerle bilinen lokma tatlısı özellikle İzmir kültürünün vazgeçilmezlerindendir. Lokma tatlısı İzmir Lokması olarak bilinse de tüm yurtta sevilen bilinen lezzetli bir tatlı çeşididir. İşte nefis lokma tarifi...

Lokma tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

3,5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

Kızartmak için:

2,5 su bardağı ayçiçek yağı

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Lokma tatlısı yapılışı:

3,5 su bardağı unu geniş bir kabın içine alın ve ortasını havuz şeklinde açın. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edin.

2 su bardağı ılık suyu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışan ve cıvık bir hamur elde edin.

Hamurunuzun üzerini kapatın, oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın.

Hamur mayalanırken şerbetini hazırlayın. Tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı suyu aktarın. Şeker eriyince limon suyunu ilave edin. Hafif kaynayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru sıkma torbasına aktarın. Yağlanmış mutfak makası yardımıyla hamurunuzdan küçük toplar kesin. Kızgın yağın içerisinde kızartın.

Kızan lokmaları kevgir yardımıyla alın ve soğuk şerbetin içerisine atın. 10 saniye kadar şerbetin içerisinde tutun.

Üzerine tarçın serperek nefis lokmalarınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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