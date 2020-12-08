Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma tatlısı tarifi, şerbetinin yapımı

Ege bölgesinde ortaya çıkmış ve geniş bir coğrafyaya yayılmış lokma tatlısı her yaştan insan tarafından sevilmektedir. Un, toz şeker, maya gibi malzemelerle kolaylıkla yapılan lokma tatlısı tarifini hazırlamak kolay. Peki, lokma tatlısı nasıl yapılır?

Lokma tatlısı tarifi

Malzemeler

3,5 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı ılık su

Kızartmak için: 2,5 su bardağı ayçiçek yağı

Şerbeti için:1,5 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

3-4 damla limon suyu

Yapılışı:

Lokma tatlısının şerbetini hazırlayın. Şeker ve suyu kaynatın. Kaynamaya başlayan şerbete dilim limon atın.

Kaynayan şerbeti soğumaya alın.

Lokma hamuru için mayayı aktifleştirin. Ilık su, şeker ve mayayı karıştırın ve sıcak bir yerde mayalanmaya bırakın.

Geniş bir kaba un, tuz ve aktifleşmiş mayayı alın ve güzelce yoğurun.

Hamuru yarım saat kadar dinlenmeye alın.

Hamurunuzdan yağlanmış yemek kaşığı yardımıyla bezeler koparın ve kızgın yağa atın.

Yağda pişen lokma hamurlarını soğuk şerbete atın.

Şerbetin içerisinde biraz bekleyen hamurları sunum tabağına alın.

Lokma tatlınız hazır. Afiyet olsun…