Lokantalar, restoranlar, oteller ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı 1 Mart itibariyle başlayacak kademeli normalleşme süreci açıklaması ile birlikte, cafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu tekrar gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lokantalar, restoranlar, otellerin ne zaman açılacağına ilişkin, “Bilim Kurulu'ndaki çalışmalar Kabine önüne gelecek. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bize takdim edecek. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili ne gibi adımlar atabiliriz, otellerle ilgili kararları Kabine Toplantısı'nda atacağız." ifadesini kullandı.