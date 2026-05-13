  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barış gecikecek! 5 şart sunup ABD'ye resti çektiler Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı Sarı kafa Trump iyice azıttı! İran konusunda "vatana ihanet" suçlaması Süper Lig'de sevk fırtınası: TFF, aralarında devlerin de bulunduğu 10 kulübü PFDK'ya gönderdi! Trump'tan dünyayı sarsan çıkış: "Ya anlaşma ya yok oluş!" Beyaz Saray'dan ayrılırken küresel krizlere dair peş peşe rest çeken ABD Başkanı, İran'ı açıkça tehdit ederken NATO'yu defterden sildi! BAE'den flaş karar! Terör listesine alındılar Hürmüz Boğazı için kritik hamle! İngiltere savaş uçağı ve dron savar sistem gönderiyor AB savunmada hayal kırıklığı yasıyor CHP zihniyeti Sancaktepe'de tarihe savaş açtı! İşgal kuvvetleri gibi ayyıldızlı anıtı yıkan belediyeye Meclis'te sert tepki geldi! Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı
Otomotiv Lojistik filosuna Volkswagen Crafter takviyesi!
Otomotiv

Lojistik filosuna Volkswagen Crafter takviyesi!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi:
Lojistik filosuna Volkswagen Crafter takviyesi!

Volkswagen Ticari Araç, lojistik sektöründeki filo iş birliklerine bir yenisini ekledi. Yıldırımlar Lojistik, araç parkını 6 adet Volkswagen Crafter Panelvan ile genişletti.

Volkswagen Ticari Araç, lojistik sektöründeki güçlü konumunu yeni bir filo teslimatıyla pekiştirdi. Uluslararası lojistik alanındafaaliyet gösteren Yıldırımlar Lojistik, araç parkını Volkswagen Crafter Panelvanile genişletti.

 

Teslimat, Doğuş Otomotiv Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen Yetkili Satıcısı Tamaşve Yıldırımlar Lojistik yetkililerinin katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Volkswagen Ticari Araç, taşımacılık sektörünün öncü firmalarıyla gerçekleştirdiği filo iş birliklerini sürdürmeye devam ediyor. Daha önce defilosunda Crafter model araçlara yer veren Yıldırımlar Lojistik, yeni yatırımı kapsamında bir kez daha Volkswagen Crafter Panelvan’ı tercih etti.

 

Doğuş Otomotiv Volkswagen Ticari Araç ve Volkswagen Yetkili Satıcısı Tamaşiş birliğiyle düzenlenen teslimat törenine,Yıldırımlar Lojistik’i temsilen Ömer Yıldırım ve Ramazan Yıldırım katıldı.Törende 6 adet Volkswagen Crafter Panelvan, Volkswagen Yetkili Satıcısı Tamaş Satış Yetkilisi Aytaç Kemaloğlu ile Volkswagen Ticari Araç Filo Satış Yöneticisi Cemal Olgun tarafındanYıldırımlar Lojistik’e teslim edildi. Törenin sonunda Volkswagen Ticari Araç tarafından,iki şirket arasındaki güçlü iş birliğini temsil eden bir plaket takdim edildi.

 

1993 yılından bu yana taşımacılık alanında faaliyet gösteren Yıldırımlar Lojistik, kalitesi, güvenliği, konforu ve ekonomisiyle iddiasını koruyan Volkswagen Crafter’ı; teknolojisi, otomatik şanzımanlı versiyonundaki düşük yakıt tüketimive yüksek ikinci el değeri gibi özellikleri nedeniyle tercih ettiklerini belirtti. Şirket, bu yatırımla birlikte hizmet kalitesini yükseltmeyi ve operasyonel gücünü artırmayı hedefliyor.

Satışlar tepetaklak! Alman devi Volkswagen bayır aşağı
Satışlar tepetaklak! Alman devi Volkswagen bayır aşağı

Otomotiv

Satışlar tepetaklak! Alman devi Volkswagen bayır aşağı

Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe
Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe

Ekonomi

Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23