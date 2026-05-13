Lojistik filosuna Volkswagen Crafter takviyesi!

Volkswagen Ticari Araç, lojistik sektöründeki güçlü konumunu yeni bir filo teslimatıyla pekiştirdi. Uluslararası lojistik alanındafaaliyet gösteren Yıldırımlar Lojistik, araç parkını Volkswagen Crafter Panelvanile genişletti.

Teslimat, Doğuş Otomotiv Volkswagen Ticari Araç, Volkswagen Yetkili Satıcısı Tamaşve Yıldırımlar Lojistik yetkililerinin katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Volkswagen Ticari Araç, taşımacılık sektörünün öncü firmalarıyla gerçekleştirdiği filo iş birliklerini sürdürmeye devam ediyor. Daha önce defilosunda Crafter model araçlara yer veren Yıldırımlar Lojistik, yeni yatırımı kapsamında bir kez daha Volkswagen Crafter Panelvan’ı tercih etti.

Doğuş Otomotiv Volkswagen Ticari Araç ve Volkswagen Yetkili Satıcısı Tamaşiş birliğiyle düzenlenen teslimat törenine,Yıldırımlar Lojistik’i temsilen Ömer Yıldırım ve Ramazan Yıldırım katıldı.Törende 6 adet Volkswagen Crafter Panelvan, Volkswagen Yetkili Satıcısı Tamaş Satış Yetkilisi Aytaç Kemaloğlu ile Volkswagen Ticari Araç Filo Satış Yöneticisi Cemal Olgun tarafındanYıldırımlar Lojistik’e teslim edildi. Törenin sonunda Volkswagen Ticari Araç tarafından,iki şirket arasındaki güçlü iş birliğini temsil eden bir plaket takdim edildi.

1993 yılından bu yana taşımacılık alanında faaliyet gösteren Yıldırımlar Lojistik, kalitesi, güvenliği, konforu ve ekonomisiyle iddiasını koruyan Volkswagen Crafter’ı; teknolojisi, otomatik şanzımanlı versiyonundaki düşük yakıt tüketimive yüksek ikinci el değeri gibi özellikleri nedeniyle tercih ettiklerini belirtti. Şirket, bu yatırımla birlikte hizmet kalitesini yükseltmeyi ve operasyonel gücünü artırmayı hedefliyor.