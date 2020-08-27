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Ekonomi Logo Yazılım, "Bilişim 500"de 3 kategoride birincilik ödülü aldı
Ekonomi

Logo Yazılım, "Bilişim 500"de 3 kategoride birincilik ödülü aldı

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan: - "Böyle önemli bir ödül almayı çok kıymetli buluyoruz. Böylesi ödüller bizler için yaptığımız işin sağlaması niteliği taşıyor ve hepimiz için bir motivasyon kaynağı oluyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:28:25 -
Logo Yazılım, "Bilişim 500"de 3 kategoride birincilik ödülü aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yazılım markalarından Logo Yazılım, BT Haber tarafından düzenlenen "Bilişim 500 Plus-Türkiye İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması"nda 3 kategoride birincilik ödülü aldı.

Şirket açıklamasına göre, Logo Yazılım, Türkiye Merkezli Üretici kategorisinde; "Yılın bulut hizmetleri kategori birincisi", "Yılın e-fatura, e-defter, e-arşiv hizmeti kategori birincisi” ve “Yılın ERP yazılımı kategori birincisi” ödüllerinin sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, Logo Yazılım'ın 36 yıllık geçmişi, bin 200'den fazla çalışan ve 800'den fazla iş ortağıyla birlikte bu ödülü aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"36 yılı geride bırakan, Türkiye'nin köklü teknoloji firmalarından olan Logo Yazılım olarak ülkemiz yazılım ekosistemine yüksek katma değerli ürünler sunma gayretiyle çalışıyoruz. Bu bağlamda ülkemizin önemli bilişim yayınlarından BT Haber'den böyle önemli bir ödül almayı çok kıymetli buluyoruz. Böylesi ödüller bizler için yaptığımız işin sağlaması niteliği taşıyor ve hepimiz için bir motivasyon kaynağı oluyor."

Türkiye bilişim sektöründe ciroları bakımından en büyük 500 şirketin, genel ve faaliyet gösterdiği alt kategoriler itibarıyla sıralayan, pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen detaylı bir çalışmayı içeren Bilişim 500 Plus Araştırması, bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu ve özel sektör alımlarında ve yabancı yatırımcılar nezdinde bir referans olarak kabul ediliyor.

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