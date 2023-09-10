Liyakatten anladığın bu mu Ekrem! İBB terör saçıyor!

Yandaşlara kadro açmak için liyakatli personeli işten atan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB’ye doldurduğu partizanlar resmen terör estiriyor. 23 Temmuz’da, Beşiktaş Levent mahallesi Büyükdere caddesinde meydana gelen olayda, İBB iştiraki İSTAÇ personeli Yaşar Özşiray’ın, belediyeye ait resmi plakalı temizlik aracı ile önce bir vatandaşın aracına çarptığı sonra da kasten ezerek ayağını parçaladığı ortaya çıktı.

Gözü dönmüş şoför!

Terörle iltisaklı isimleri kadroya dâhil ederek İBB’yi adeta yasa dışı örgütlerin legal karargâhı haline getiren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun emrindeki belediye personeli, resmen İstanbul halkının can güvenliğini tehdit ediyor. Liyakat eksikliğinin yaşandığı ve adeta şehir eşkıyalarının hüküm sürdüğü İBB’de şimdi de “kasten yaralama” skandalı patlak verdi. 23 Temmuz’da, Beşiktaş Levent mahallesi Büyükdere caddesinde meydana gelen olayda, İBB iştiraki İSTAÇ personeli Yaşar Özşiray’ın, belediyeye ait 34 0811032 resmi plakalı temizlik aracı ile bir vatandaşı ezerek ayağını parçaladığı ortaya çıktı. Kullandığı 34 KV 5408 plakalı otomobilin arıza lambasının yanması üzerine aracını sağa çeken ve servis yetkilileriyle görüşen Celal Sönmez adlı vatandaşı hedef alan İBB çalışanının, resmi plakalı temizlik aracıyla önce vatandaşın aracına çarptığı daha sonra ise aracın şoförünü ezerek öldürmeye çalıştığı öne sürüldü. Çarpma sonrası aracından inen Sönmez’in sorularına cevap vermek yerine ilerlemeye devam eden ve aracın kapısından tutunan vatandaşın suratına yumrukla vuran İBB personelinin, daha sonra temizlik aracını yere düşen Sönmez’in üzerine sürdüğü ve ezilmek üzere olan vatandaşın kendisini geriye çekmesi üzerine tonlarca ağırlıktaki temizlik aracıyla ayağının üzerinden geçerek paramparça ettiği belirlendi. Olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi ilerlemeye devam eden gözü dönmüş İBB şoförü “kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme” suçlamasıyla tutuklanırken, hastaneye kaldırılan Sönmez’in 10 günde 7 ameliyat geçirdiği, 4 ayak parmağının kesildiği ve ayağını kaybetme riskinin sürdüğü öğrenildi.

Şahitler doğruladı

Olaya şahit olan Simge Bakırcı ile Nurullah Balıkçı adlı vatandaşlar da polise verdikleri ifadelerinde saldırıyı doğruladı. Bölgedeki bir iş yerinde vardiya müdürü olarak çalışan görgü tanığı Nurullah Balıkçı, polise verdiği ifadesinde, “Belediyeye ait yol süpürme aracı bahse konu aracın yanından geçerken sol arka tarafına sürterek geçti. İsmini sonradan öğrendiğim Celal Sönmez isimli şahıs çöp arabasına giderek bir şeyler söyledi. Çöp aracı ilerlerken Sönmez aracın kapı kulpunu tutuyordu. Çöp aracını süren şahıs çöp aracını sağa sola manevra yaptırarak Celal isimli şahsı yere düşürdü. Araç üzerinden geçecekti ki şahıs kendini çekti ve sadece ayağının üzerinden geçti ve devam etti” dedi. Simge Bakırcı isimli görgü tanığı ise ifadesinde, “Süpürme aracını kullanan şahıs, Celal isimli şahsın üzerine doğru sürdü. Celal isimli şahıs da geriye doğru kaçtı fakat sol ayağını kurtaramadı. Çöp süpürme aracı olay yerinde durmayarak devam etti. Celal Sönmez isimli şahıs yardım edin diye bağırıyordu ve ayağından kan geliyordu” bilgilerini verdi.

İmamoğlu aramadı bile

Olayla ilgili gazetemize konuşan mağdur Celal Sönmez, şunları söyledi: “Henüz 30 yaşımda, ömrümün baharındayım. İBB’nin süpürme aracının şoförü durduk yere bana saldırıp ayağımı parçaladı. Şoförün adeta gözleri dönmüştü. Olay sebebiyle 4 ayak parmağım kesildi. Ayağımın kesilme riski ise hâlâ devam ediyor. Ben ayakta çalışarak paramı kazanıyordum. Resmen hayatımı çaldılar. Artık nasıl evlenip bir yuva kurarım bilmiyorum. Annem ve babam üzüntüden bir ayda 10 kilo verdiler. İBB yetkilileri olay sonrası basına konuşmamam için oldukça ısrarcı oldu. İmamoğlu’nun benimle görüşeceği söylendi ama aradan geçen bir aya rağmen kimse aramadı.’

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