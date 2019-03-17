Liverpool maç fazlasıyla zirvede - İngiltere liginde Fulham'ı 2-1 yenen Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin 31. haftası, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile kümede kalma mücadelesi veren Fulham'ı karşı karşıya getirdi. Misafir Liverpool, Mane'nin 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Fulham'ın ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 74. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Liverpool, Milner'ın 81. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bu sonuçla 76 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. 19. sıradaki Fulham ise 17 puanda kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.