Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Liverpool almadı, Süper Lig devine geliyor!

İngiliz medyası Manchester United'in dünyaca ünlü yıldızı Marouane Fellain'in Galatasaray'a gelme olasılığının yük olduğunu yazdı.

17 Nisan 2018 Salı 13:38
Liverpool almadı, Süper Lig devine geliyor!

İngiliz Sky Sports, "Bitmesi olası" 10 transferi yayınlarken, Belçikalı yıldızın Galatasaray'a gitmesine 7. sırada yer verdi.

İsmi bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Fellaini geçtiğimiz günlerde Liverpool ile masaya oturmuş fakat anlaşma sağlanamamıştı.

Dünya Kupası'nda Belçika formasını giyecek olan tecrübeli yıldızın tercihini hangi takımdan yana kullanacağı merak konusu.

YENİ İMZA RUSYA SONRASI

Aralarında üç büyüklerin de bulunduğu 7-8 takımdan teklif alan Fellaini acele etmek istemiyor.

Yıldız futbolcunun Dünya Kupası sonrası yeni takımına karar vereceği belirtiliyor.

Kaynak:Fotomaç

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:38
  1. Galatasaray
  2. Marouane Fellain
  3. Manchester United
  4. Liverpool

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e saldırı: 7 kişi öldü
    1. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    2. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    3. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    4. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    5. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    6. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    7. Hakkari'de park halindeki araç..
    8. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    9. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    10. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    11. Borsa günü düşüşle bitirdi
    12. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    13. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    14. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    15. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    16. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    17. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    18. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    19. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
    20. Korkunç rakam! Türkiye'de her gün..
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...