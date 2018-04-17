Liverpool almadı, Süper Lig devine geliyor!

İngiliz Sky Sports, "Bitmesi olası" 10 transferi yayınlarken, Belçikalı yıldızın Galatasaray'a gitmesine 7. sırada yer verdi.

İsmi bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Fellaini geçtiğimiz günlerde Liverpool ile masaya oturmuş fakat anlaşma sağlanamamıştı.

Dünya Kupası'nda Belçika formasını giyecek olan tecrübeli yıldızın tercihini hangi takımdan yana kullanacağı merak konusu.

YENİ İMZA RUSYA SONRASI

Aralarında üç büyüklerin de bulunduğu 7-8 takımdan teklif alan Fellaini acele etmek istemiyor.

Yıldız futbolcunun Dünya Kupası sonrası yeni takımına karar vereceği belirtiliyor.

Kaynak:Fotomaç