Liseli gençlerin projeleri TOBB projektör ile hayata geçiyor

TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu tarafından girişimci gençlere destek olmayı amaçlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen TOBB PROJEKTÖR projesi kapsamında, İstanbul’da eğitim veren resmi ve özel tüm liselere ulaşıldı.



Okullar tarafından yoğun talep gören projeye, 10 farklı odak alana yönelik yapılan 613 başvuru, 45 kişiden oluşan proje değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilerek ilk 50 proje belirlendi. Finale kalan 50 projede yer alan yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmene İstanbul Sanayi Odası’nda ‘Girişimcilik Eğitimi ve Deneyim Paylaşımı’ adıyla eğitimler verildi.



Finalist takımlar almış oldukları eğitimler çerçevesinde; girişimcilik faktörlerini mevcut projelerine uygulayacak ve projelerini son haline getirecekler. TOBB, yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen ilk 10 projenin öğretmen ve öğrencilerini; akademisyenler, yatırımcılar, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile buluşturup fikirlerin ürün ve hizmete dönüşüp ticarileşmesine katkıda bulunacak.

Hasan Bünül: Ülkemizi gururlandıracak şirketler kurulacak

Gençlerin kendilerini her zaman yanlarında hissedeceklerini belirten TOBB İstanbul Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül proje hakkında ‘Bu proje ile ülkemizde yeni girişimcilerin oluşması, toplumda farkındalık yaratacak projelerin ticarileşmesi ve uluslararası alanda ülkemizi gururlandıracak şirketler kurulması sağlanacak’ dedi.

Levent Yazıcı: Üreten bir nesil için katkı sağlıyoruz

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise ‘TOBB Projektör Projesi ile girişimcilik kültürünü öğrencilerimize kazandırarak, düşünen, araştıran, analiz eden ve üreten bir nesil oluşmasına katkıda bulunmak öncelikli hedefimiz’ dedi.

Proje ödülleri, 13 Haziran’da Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

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